Политолог: США мстят Грузии за отказ выступать против России

США стараются раскачать ситуацию в Грузии, заявил Владимир Шаповалов Фото: TASS / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

США ответственны за нынешние протесты в Грузии, так как с их помощью хотят раскачать обстановку в стране, власти которой недостаточно активно придерживаются антироссийской позиции. Такое мнение выразил политолог Владимир Шаповалов.

«Именно американцы стоят за попытками раскачать ситуацию в Грузии. Факт того, что грузинские власти никак не включатся в противостояние с Россией, совершенно не отвечает интересам США», — передает слова Шаповалова Пятый канал. Он добавил, что сейчас стоит уповать исключительно на сознательность грузинского народа, которая не позволит ему поддаться на провокации различных «политических проходимцев». Ситуация с протестами оппозиции в стране будет только накаляться и приведет к вооруженному конфликту и захвату власти, спрогнозировал политолог.

В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта, прошли массовые протесты против закона об иноагентах. В акции протеста, прошедшей у здания грузинского парламента в Тбилиси, участвовало свыше тысячи человек. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия должна избежать «майдана», подобного тому, что привел к гражданскому конфликту на Украине, передает RT.