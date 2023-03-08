Демографы спрогнозировали рост населения России в 1,5 раза

«Коммерсант»: максимальная численность населения РФ к 2100 году составит 217 млн человек

09 марта 2023 в 04:16 Размер текста - 17 +

К 2100 году население РФ может как вырасти, так и сократиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти половина сценариев демографического прогноза предполагают рост численности населения России к 2100 году до 217 миллионов человек. Таковы данные Института демографии А. Г. Вишневского Высшей школы экономики (ВШЭ) «Получилось создать демографический прогноз сразу из 30 вариантов. 14 из них предполагают сохранение численности населения РФ на нынешнем уровне в примерно 146 млн человек либо рост вплоть до 217 млн человек», — пишет газета « Коммерсантъ» со ссылкой на исследования ВШЭ. Самый оптимистичный сценарий демографического развития предполагает рост рождаемости до 2,5 детей на одну женщину, увеличение продолжительности жизни у мужчин до 85,7 года и у женщин до 90,5 года, а также ежегодный миграционный прирост до 430 тысяч человек. Еще 16 сценариев предполагают снижение численности населения. Максимально она может упасть до 67,4 млн человек.

Почти половина сценариев демографического прогноза предполагают рост численности населения России к 2100 году до 217 миллионов человек. Таковы данные Института демографии А. Г. Вишневского Высшей школы экономики (ВШЭ) «Получилось создать демографический прогноз сразу из 30 вариантов. 14 из них предполагают сохранение численности населения РФ на нынешнем уровне в примерно 146 млн человек либо рост вплоть до 217 млн человек», — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования ВШЭ. Самый оптимистичный сценарий демографического развития предполагает рост рождаемости до 2,5 детей на одну женщину, увеличение продолжительности жизни у мужчин до 85,7 года и у женщин до 90,5 года, а также ежегодный миграционный прирост до 430 тысяч человек. Еще 16 сценариев предполагают снижение численности населения. Максимально она может упасть до 67,4 млн человек.