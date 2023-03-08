В ЯНАО отменили маршруты неугодного мэрии перевозчика

В Ноябрьске перевозчик, на которого жаловались жители, отменил маршруты

09 марта 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

В городе перестали курсировать маршрутки 14 и 14а Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) перевозчик отменил маршруты 14 и 14а, пользующиеся популярностью у жителей. Как сообщила пресс-служба мэрии города в соцсетях, на перевозчика у пассажиров были жалобы, поскольку его транспорт часто опаздывал. «Перевозчик посчитал маршруты (14 и 14а — прим. ред.) нерентабельными. У пассажиров тоже были претензии к качеству его услуг: перевозчик на протяжении длительного времени не соблюдал расписание движения автобусов, не принимал мер к исправлению ситуации. Поэтому маршруты отменены. Кроме отмененных маршрутов, сегодня пассажиров Ноябрьска перевозят 15 маршрутов общественного транспорта», — говорится в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «Вконтакте». Несмотря на жалобы в адрес перевозчика, маршруты 14 и 14а пользовались популярностью у пассажиров. Они курсировали по центральной улице города от остановки «Площадь Опаленной Юности» до остановки «Советская улица». Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги отменили часть рейсов общественного транспорта. Причиной стала поломка автобуса.

В Ноябрьске (ЯНАО) перевозчик отменил маршруты 14 и 14а, пользующиеся популярностью у жителей. Как сообщила пресс-служба мэрии города в соцсетях, на перевозчика у пассажиров были жалобы, поскольку его транспорт часто опаздывал. «Перевозчик посчитал маршруты (14 и 14а — прим. ред.) нерентабельными. У пассажиров тоже были претензии к качеству его услуг: перевозчик на протяжении длительного времени не соблюдал расписание движения автобусов, не принимал мер к исправлению ситуации. Поэтому маршруты отменены. Кроме отмененных маршрутов, сегодня пассажиров Ноябрьска перевозят 15 маршрутов общественного транспорта», — говорится в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «Вконтакте». Несмотря на жалобы в адрес перевозчика, маршруты 14 и 14а пользовались популярностью у пассажиров. Они курсировали по центральной улице города от остановки «Площадь Опаленной Юности» до остановки «Советская улица». Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги отменили часть рейсов общественного транспорта. Причиной стала поломка автобуса.