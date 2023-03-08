08 марта 2023
07 марта 2023

В ЯНАО отменили маршруты неугодного мэрии перевозчика

В Ноябрьске перевозчик, на которого жаловались жители, отменил маршруты
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, общественный транспорт, пассажиры автобуса, осень, масочный режим
В городе перестали курсировать маршрутки 14 и 14а Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) перевозчик отменил маршруты 14 и 14а, пользующиеся популярностью у жителей. Как сообщила пресс-служба мэрии города в соцсетях, на перевозчика у пассажиров были жалобы, поскольку его транспорт часто опаздывал.

«Перевозчик посчитал маршруты (14 и 14а — прим. ред.) нерентабельными. У пассажиров тоже были претензии к качеству его услуг: перевозчик на протяжении длительного времени не соблюдал расписание движения автобусов, не принимал мер к исправлению ситуации. Поэтому маршруты отменены. Кроме отмененных маршрутов, сегодня пассажиров Ноябрьска перевозят 15 маршрутов общественного транспорта», — говорится в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «Вконтакте».

Несмотря на жалобы в адрес перевозчика, маршруты 14 и 14а пользовались популярностью у пассажиров. Они курсировали по центральной улице города от остановки «Площадь Опаленной Юности» до остановки «Советская улица».

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги отменили часть рейсов общественного транспорта. Причиной стала поломка автобуса.

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В Ноябрьске (ЯНАО) перевозчик отменил маршруты 14 и 14а, пользующиеся популярностью у жителей. Как сообщила пресс-служба мэрии города в соцсетях, на перевозчика у пассажиров были жалобы, поскольку его транспорт часто опаздывал. «Перевозчик посчитал маршруты (14 и 14а — прим. ред.) нерентабельными. У пассажиров тоже были претензии к качеству его услуг: перевозчик на протяжении длительного времени не соблюдал расписание движения автобусов, не принимал мер к исправлению ситуации. Поэтому маршруты отменены. Кроме отмененных маршрутов, сегодня пассажиров Ноябрьска перевозят 15 маршрутов общественного транспорта», — говорится в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «Вконтакте». Несмотря на жалобы в адрес перевозчика, маршруты 14 и 14а пользовались популярностью у пассажиров. Они курсировали по центральной улице города от остановки «Площадь Опаленной Юности» до остановки «Советская улица». Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги отменили часть рейсов общественного транспорта. Причиной стала поломка автобуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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