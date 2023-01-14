В городе ЯНАО отменили часть рейсов из-за поломки автобуса

Из-за сломанного автобуса в Лабытнанги отменили часть рейсов пятого маршрута (фото из архива)
В Лабытнанги (ЯНАО) поломка автобуса 15 января стала причиной отмены рейсов на маршруте №5. Об этом сообщается в группе перевозчика МПАТП «Север» в соцсети «ВКонтакте».
«В связи с поломкой автобуса маршрут №5 от остановочного павильона Автомиг на 17:15, 18:15 и от остановочного павильона Поликлиника на 17:45,18:45 отменяется. Остальные рейсы маршрута по расписанию», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что жительница Ноябрьска пожаловалась на отсутствие городских автобусов. В это время температура воздуха на улице опустилась до отметки в -43 градуса.
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