В городе ЯНАО отменили часть рейсов из-за поломки автобуса

В Лабытнанги поломка автобуса привела к отмене рейсов для пассажиров

Из-за сломанного автобуса в Лабытнанги отменили часть рейсов пятого маршрута (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) поломка автобуса 15 января стала причиной отмены рейсов на маршруте №5. Об этом сообщается в группе перевозчика МПАТП «Север» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с поломкой автобуса маршрут №5 от остановочного павильона Автомиг на 17:15, 18:15 и от остановочного павильона Поликлиника на 17:45,18:45 отменяется. Остальные рейсы маршрута по расписанию», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что жительница Ноябрьска пожаловалась на отсутствие городских автобусов. В это время температура воздуха на улице опустилась до отметки в -43 градуса.