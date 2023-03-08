В мэрии Нижневартовска сделали заявление о стрелке, устроившем стрельбу

09 марта 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в стрельбе оказался экс-сотрудником подведомственного мэрии Нижневартовска учреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу В мэрии Нижневартовска заявили, что Владимир Широков, удерживающий в заложниках трехлетнего ребенка, является бывшим работником муниципального учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В некоторых СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина является сотрудником администрации города. Данные сведения не соответствуют действительности», — прокомментировали в мэрии. Широков являлся заместителем начальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества одного из муниципальных учреждений. Источник URA.RU в мэрии Нижневартовска заявил, что Широков уволился в феврале по собственному желанию. Также известно, что он с 2010 по 2012 годы Владимир Широков возглавлял одно из первичных партийных отделений Нижневартовска. С 2011 года начал работу в Общероссийском народном фронте в рамках движения «Молодежная линия Вартовска», а через год возглавил штаб Нижневартовского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Чиновник выдвигал свою кандидатуру в Думу города пятого созыва. Владимир Широков окончил Санкт-Петербургский университет бизнеса и права по специальности «Менеджер». Был главным библиотекарем отдела Общественных связей Нижневартовска, занимал должность заместителя председателя профсоюзной организации работников культуры Ханты-Мансийского автономного округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В мэрии Нижневартовска заявили, что Владимир Широков, удерживающий в заложниках трехлетнего ребенка, является бывшим работником муниципального учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В некоторых СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина является сотрудником администрации города. Данные сведения не соответствуют действительности», — прокомментировали в мэрии. Широков являлся заместителем начальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества одного из муниципальных учреждений. Источник URA.RU в мэрии Нижневартовска заявил, что Широков уволился в феврале по собственному желанию. Также известно, что он с 2010 по 2012 годы Владимир Широков возглавлял одно из первичных партийных отделений Нижневартовска. С 2011 года начал работу в Общероссийском народном фронте в рамках движения «Молодежная линия Вартовска», а через год возглавил штаб Нижневартовского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Чиновник выдвигал свою кандидатуру в Думу города пятого созыва. Владимир Широков окончил Санкт-Петербургский университет бизнеса и права по специальности «Менеджер». Был главным библиотекарем отдела Общественных связей Нижневартовска, занимал должность заместителя председателя профсоюзной организации работников культуры Ханты-Мансийского автономного округа.