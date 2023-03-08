08 марта 2023

В мэрии Нижневартовска сделали заявление о стрелке, устроившем стрельбу

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Подозреваемый в стрельбе оказался экс-сотрудником подведомственного мэрии Нижневартовска учреждения Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

В мэрии Нижневартовска заявили, что Владимир Широков, удерживающий в заложниках трехлетнего ребенка, является бывшим работником муниципального учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В некоторых СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина является сотрудником администрации города. Данные сведения не соответствуют действительности», — прокомментировали в мэрии. Широков являлся заместителем начальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества одного из муниципальных учреждений. Источник URA.RU в мэрии Нижневартовска заявил, что Широков уволился в феврале по собственному желанию.

Также известно, что он с 2010 по 2012 годы Владимир Широков возглавлял одно из первичных партийных отделений Нижневартовска. С 2011 года начал работу в Общероссийском народном фронте в рамках движения «Молодежная линия Вартовска», а через год возглавил штаб Нижневартовского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Чиновник выдвигал свою кандидатуру в Думу города пятого созыва.

Владимир Широков окончил Санкт-Петербургский университет бизнеса и права по специальности «Менеджер». Был главным библиотекарем отдела Общественных связей Нижневартовска, занимал должность заместителя председателя профсоюзной организации работников культуры Ханты-Мансийского автономного округа.

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В мэрии Нижневартовска заявили, что Владимир Широков, удерживающий в заложниках трехлетнего ребенка, является бывшим работником муниципального учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В некоторых СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина является сотрудником администрации города. Данные сведения не соответствуют действительности», — прокомментировали в мэрии. Широков являлся заместителем начальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества одного из муниципальных учреждений. Источник URA.RU в мэрии Нижневартовска заявил, что Широков уволился в феврале по собственному желанию. Также известно, что он с 2010 по 2012 годы Владимир Широков возглавлял одно из первичных партийных отделений Нижневартовска. С 2011 года начал работу в Общероссийском народном фронте в рамках движения «Молодежная линия Вартовска», а через год возглавил штаб Нижневартовского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Чиновник выдвигал свою кандидатуру в Думу города пятого созыва. Владимир Широков окончил Санкт-Петербургский университет бизнеса и права по специальности «Менеджер». Был главным библиотекарем отдела Общественных связей Нижневартовска, занимал должность заместителя председателя профсоюзной организации работников культуры Ханты-Мансийского автономного округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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