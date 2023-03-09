Стрелка из Нижневартовска, взявшего в заложники сына, исключили из «Единой России»

09 марта 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Владимира Широкова исключили из «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нижневартовска Владимир Широков, удерживавший в заложниках трехлетнего сына, исключен из «Единой России». Об этом URA.RU заявил глава исполкома ЕР в ХМАО Николай Заболотнев. «Широков с сегодняшнего дня исключен из партии „Единая Россия“. В последнее время он не занимал никаких постов. Просто являлся одним из членов отделения „ЕР“ в Нижневартовске», — прокомментировал Заболетнев. Он также сказал, что не знает причины ухода Широкова из местного исполкома «Единой России», который произошел несколько лет назад. Ранее URA.RU сообщало, что Широков забаррикадировался в квартире со своим сыном и устроил стрельбу из окон. Силовикам удалось вызволить заложника и обезвредить самого стрелка.

Житель Нижневартовска Владимир Широков, удерживавший в заложниках трехлетнего сына, исключен из «Единой России». Об этом URA.RU заявил глава исполкома ЕР в ХМАО Николай Заболотнев. «Широков с сегодняшнего дня исключен из партии „Единая Россия“. В последнее время он не занимал никаких постов. Просто являлся одним из членов отделения „ЕР“ в Нижневартовске», — прокомментировал Заболетнев. Он также сказал, что не знает причины ухода Широкова из местного исполкома «Единой России», который произошел несколько лет назад. Ранее URA.RU сообщало, что Широков забаррикадировался в квартире со своим сыном и устроил стрельбу из окон. Силовикам удалось вызволить заложника и обезвредить самого стрелка.