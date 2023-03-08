Пермские депутаты лишатся мандата за прогулы заседаний

09 марта 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Отсчет пропусков пойдет с 1 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты заксобрания Пермского края могут быть лишены полномочий, если они в течение шести месяцев не посещали пленарные заседания. С такой инициативой выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Поправки в закон «О статусе депутата» продиктованы приведением в соответствие с федеральным законодательством. Документ размещен в едином виртуальном кабинете депутата. «Перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата предлагается дополнить случаем отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отсчет пойдет с 1 марта, когда вступил в силу соответствующий федеральный закон. Ранее URA.RU сообщало, что этими же поправками депутаты освобождаются от требования публичного декларирования своих доходов. Им надо указывать только покупки, стоимость которых превышает их семейный бюджет за три года.

Депутаты заксобрания Пермского края могут быть лишены полномочий, если они в течение шести месяцев не посещали пленарные заседания. С такой инициативой выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Поправки в закон «О статусе депутата» продиктованы приведением в соответствие с федеральным законодательством. Документ размещен в едином виртуальном кабинете депутата. «Перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата предлагается дополнить случаем отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отсчет пойдет с 1 марта, когда вступил в силу соответствующий федеральный закон. Ранее URA.RU сообщало, что этими же поправками депутаты освобождаются от требования публичного декларирования своих доходов. Им надо указывать только покупки, стоимость которых превышает их семейный бюджет за три года.