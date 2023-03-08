Пермским депутатам заксобрания разрешат скрывать свои зарплаты

Депутаты пермского заксобрания, которые работают не на постоянной основе, освобождаются от требования ежегодно предоставлять информацию о своих доходах. Такие поправки вносит в закон «О статусе депутата» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Они продиктованы приведением в соответствие с федеральным законодательством. Документ размещен в едином виртуальном кабинете депутата.
В нем говорится, что депутат (на освобожденной основе) должен предоставлять информацию о доходах до 1 апреля текущего года только в том случае, если он и члены его семьи совершили сделки, сумма которых превышает общий доход парламентария и супруги за три года. «В случае, если в течение отчетного периода крупные сделки не совершались, депутат должен сообщить об этом не позднее 1 апреля по установленной форме. Сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера в таком случае не предоставляются», — говорится в пояснительной записке.
Подавать декларации должны только вновь избранные депутаты — в течение четырех месяцев после получения мандата. При этом на сайте заксобрания будет публиковаться обобщенная информация, без персональных данных. Ранее URA.RU сообщало, что самым богатым депутатом заксобрания является Николай Благов.
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