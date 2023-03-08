Пермским депутатам заксобрания разрешат скрывать свои зарплаты

09 марта 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Отчитываться нужно только о крупных сделках Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты пермского заксобрания, которые работают не на постоянной основе, освобождаются от требования ежегодно предоставлять информацию о своих доходах. Такие поправки вносит в закон «О статусе депутата» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Они продиктованы приведением в соответствие с федеральным законодательством. Документ размещен в едином виртуальном кабинете депутата. В нем говорится, что депутат (на освобожденной основе) должен предоставлять информацию о доходах до 1 апреля текущего года только в том случае, если он и члены его семьи совершили сделки, сумма которых превышает общий доход парламентария и супруги за три года. «В случае, если в течение отчетного периода крупные сделки не совершались, депутат должен сообщить об этом не позднее 1 апреля по установленной форме. Сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера в таком случае не предоставляются», — говорится в пояснительной записке. Подавать декларации должны только вновь избранные депутаты — в течение четырех месяцев после получения мандата. При этом на сайте заксобрания будет публиковаться обобщенная информация, без персональных данных. Ранее URA.RU сообщало, что самым богатым депутатом заксобрания является Николай Благов.

Депутаты пермского заксобрания, которые работают не на постоянной основе, освобождаются от требования ежегодно предоставлять информацию о своих доходах. Такие поправки вносит в закон «О статусе депутата» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Они продиктованы приведением в соответствие с федеральным законодательством. Документ размещен в едином виртуальном кабинете депутата. В нем говорится, что депутат (на освобожденной основе) должен предоставлять информацию о доходах до 1 апреля текущего года только в том случае, если он и члены его семьи совершили сделки, сумма которых превышает общий доход парламентария и супруги за три года. «В случае, если в течение отчетного периода крупные сделки не совершались, депутат должен сообщить об этом не позднее 1 апреля по установленной форме. Сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера в таком случае не предоставляются», — говорится в пояснительной записке. Подавать декларации должны только вновь избранные депутаты — в течение четырех месяцев после получения мандата. При этом на сайте заксобрания будет публиковаться обобщенная информация, без персональных данных. Ранее URA.RU сообщало, что самым богатым депутатом заксобрания является Николай Благов.