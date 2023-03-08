В Перми появился новый вид фастфуда

09 марта 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Булочку удобно есть на ходу — из нее не вытекает начинка и соус Фото: Антон Басанаев © URA.RU В Перми появился новый вид фастфуда — булочки бриошь с начинкой внутри. Кафе Peekaboo открылось по адресу улица Краснофлотская, 15. «Peekaboo — это новый взгляд на фаст-фуд! Наши начинки это полноценные сытные блюда, созданные на основе самых популярных мировых рецептов и запеченные в ароматной горячей булочке бриошь, которая надежно сохраняет все содержимое внутри. Таких булочек нет ни в одном уголке города, а может быть даже страны», — указано в описании булочек на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». Начинки готовят каждый день. Есть одна сладкая — «Банан в шоколаде», остальные — мясные: «Курица бекон», «Болоньезе», «Ветчина сыр помидоры» и другие. Булочка с начинкой весом 250 граммов стоит от 180 до 240 рублей. Также в меню есть картошка фри, сырные палочки и куриные стрипсы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылся южнокорейский фастфуд — корн-доги. Это сосиски на палочке, обжаренные в кляре.

В Перми появился новый вид фастфуда — булочки бриошь с начинкой внутри. Кафе Peekaboo открылось по адресу улица Краснофлотская, 15. «Peekaboo — это новый взгляд на фаст-фуд! Наши начинки это полноценные сытные блюда, созданные на основе самых популярных мировых рецептов и запеченные в ароматной горячей булочке бриошь, которая надежно сохраняет все содержимое внутри. Таких булочек нет ни в одном уголке города, а может быть даже страны», — указано в описании булочек на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». Начинки готовят каждый день. Есть одна сладкая — «Банан в шоколаде», остальные — мясные: «Курица бекон», «Болоньезе», «Ветчина сыр помидоры» и другие. Булочка с начинкой весом 250 граммов стоит от 180 до 240 рублей. Также в меню есть картошка фри, сырные палочки и куриные стрипсы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылся южнокорейский фастфуд — корн-доги. Это сосиски на палочке, обжаренные в кляре.