В Перми появился южнокорейский фастфуд

16 февраля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Цена одного корн-дога — от 59 до 79 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми появился новый вид фастфуда — южнокорейский. Киоск быстрого питания «Корн-дог» открылся в центре города — на Попова, 57. «Знаменитые во всем мире корн-доги наконец-таки дошли до нас! Что же это такое? По своей сути, это та же популярная у нас сосиска в хлебе (тесте), а по-нашему — жареная в кляре. Корн-дог — южнокорейское лакомство. Как и хот-дог, корн-дог относится к блюдам уличной кухни: его удобно есть на ходу, потому что он подается на палочке и ему не требуется никакой дополнительной посуды», — указано в рекламе заведения. Корн-доги на гриле есть с молочной сосиской, охотничьей колбаской, баварской сосиской и сыр с сосиской на гриле. Есть и сладкий корн-дог с бананом. Также в кафе представлено десять видов молочных коктейлей, соки, шаурма, бургеры и хот-доги. Цена одного корн-дога — от 59 до 79 рублей. Кафе фастфуда сотрудничает с сервисом «Яндекс.Еда». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 1 сентября открылся новый фастфуд «Чикен-Чирикен». Однако в конце октября он уже закрылся. В группе кафе в соцсетях указано, что скоро кафе откроется на новом месте.

В Перми появился новый вид фастфуда — южнокорейский. Киоск быстрого питания «Корн-дог» открылся в центре города — на Попова, 57. «Знаменитые во всем мире корн-доги наконец-таки дошли до нас! Что же это такое? По своей сути, это та же популярная у нас сосиска в хлебе (тесте), а по-нашему — жареная в кляре. Корн-дог — южнокорейское лакомство. Как и хот-дог, корн-дог относится к блюдам уличной кухни: его удобно есть на ходу, потому что он подается на палочке и ему не требуется никакой дополнительной посуды», — указано в рекламе заведения. Корн-доги на гриле есть с молочной сосиской, охотничьей колбаской, баварской сосиской и сыр с сосиской на гриле. Есть и сладкий корн-дог с бананом. Также в кафе представлено десять видов молочных коктейлей, соки, шаурма, бургеры и хот-доги. Цена одного корн-дога — от 59 до 79 рублей. Кафе фастфуда сотрудничает с сервисом «Яндекс.Еда». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 1 сентября открылся новый фастфуд «Чикен-Чирикен». Однако в конце октября он уже закрылся. В группе кафе в соцсетях указано, что скоро кафе откроется на новом месте.