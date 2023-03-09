Россия нанесла «удар возмездия» за Брянскую область

ВС РФ нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате массированного удара возмездия по объектам на территории Украины, в ответ на теракт в Брянской области, были поражены все назначенные цели военной инфраструктуры украинской армии. Об этом сообщили в telehram-канале Минобороны России.
«Массированный удар возмездия был совершен по военным объектам на украинской территории в ответ на теракты в Брянской области», — передает Минобороны. Там отметили, что высокоточным оружием поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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