Россия нанесла «удар возмездия» за Брянскую область

09 марта 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате массированного удара возмездия по объектам на территории Украины, в ответ на теракт в Брянской области, были поражены все назначенные цели военной инфраструктуры украинской армии. Об этом сообщили в telehram-канале Минобороны России. «Массированный удар возмездия был совершен по военным объектам на украинской территории в ответ на теракты в Брянской области», — передает Минобороны. Там отметили, что высокоточным оружием поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В результате массированного удара возмездия по объектам на территории Украины, в ответ на теракт в Брянской области, были поражены все назначенные цели военной инфраструктуры украинской армии. Об этом сообщили в telehram-канале Минобороны России. «Массированный удар возмездия был совершен по военным объектам на украинской территории в ответ на теракты в Брянской области», — передает Минобороны. Там отметили, что высокоточным оружием поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины и предприятий оборонно-промышленного комплекса.