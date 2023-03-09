Россия нанесла «удар возмездия» за Брянскую область

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ВС РФ нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате массированного удара возмездия по объектам на территории Украины, в ответ на теракт в Брянской области, были поражены все назначенные цели военной инфраструктуры украинской армии. Об этом сообщили в telehram-канале Минобороны России.

«Массированный удар возмездия был совершен по военным объектам на украинской территории в ответ на теракты в Брянской области», — передает Минобороны. Там отметили, что высокоточным оружием поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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В результате массированного удара возмездия по объектам на территории Украины, в ответ на теракт в Брянской области, были поражены все назначенные цели военной инфраструктуры украинской армии. Об этом сообщили в telehram-канале Минобороны России. «Массированный удар возмездия был совершен по военным объектам на украинской территории в ответ на теракты в Брянской области», — передает Минобороны. Там отметили, что высокоточным оружием поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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