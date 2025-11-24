CBS: Дрисколл может приехать в Москву для обсуждения мирного плана Трампа

Еще одним возможным результатом переговоров может стать поездка Дрисколла в Россию Фото: U.S. Army. / Wikipedia / Public Domain

Министр армии США Дэниел Дрисколл может посетить Россию или встретиться с российскими официальными лицами для продолжения обсуждений плана по завершению украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал CBS.

Обсуждения ранее уже проходили с Украиной в Женеве. «Еще одним возможным результатом переговоров в Женеве может стать поездка министра сухопутных войск Дэна Дрисколла в Россию или его встреча с российскими официальными лицами в другом месте», — пишет CBS.

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между делегациями США и Украины. В ходе встречи обсуждался мирный план из 28 пунктов, предложенный американской стороной. Участникам переговоров удалось достичь договоренностей относительно численности ВСУ и механизма обмена пленными. Однако вопрос отказа Украины от вступления в НАТО остался нерешенным.

