CBS: Дрисколл может приехать в Москву для обсуждения мирного плана Трампа
Фото: U.S. Army. / Wikipedia / Public Domain
Министр армии США Дэниел Дрисколл может посетить Россию или встретиться с российскими официальными лицами для продолжения обсуждений плана по завершению украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал CBS.
Обсуждения ранее уже проходили с Украиной в Женеве. «Еще одним возможным результатом переговоров в Женеве может стать поездка министра сухопутных войск Дэна Дрисколла в Россию или его встреча с российскими официальными лицами в другом месте», — пишет CBS.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между делегациями США и Украины. В ходе встречи обсуждался мирный план из 28 пунктов, предложенный американской стороной. Участникам переговоров удалось достичь договоренностей относительно численности ВСУ и механизма обмена пленными. Однако вопрос отказа Украины от вступления в НАТО остался нерешенным.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, но пока не раскрывает его детали, так как работа над ним еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
