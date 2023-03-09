Военкор объяснил сложности взятия городов, откуда ВСУ обстреливают Россию

Военкор Коц: взятие Марьинки остановит атаки по Донецку

10 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Западная часть Марьинки находится под контролем ВСУ, отметил Андрей Коц Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы взять в кольцо Авдеевку, откуда ведется активный обстрел Донецка, Макеевки, Горловки, Вооруженным силам России нужно освободить Марьинку. Но сделать это пока сложно из-за сильного укрепления города и невозможности активно уничтожать строения с неба. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «По сути дела, Авдеевку необходимо брать, потому что в основном именно оттуда ведется обстрел таких городов, как Донецк, Макеевка, Горловка. Чтобы обойти ее с юга, чтобы целиком взять в клещи, нужно брать Марьинку. Западная ее часть пока под ВСУ. Там идут очень тяжелые бои, потому что противник очень хорошо там закопался. Я подозреваю, что Марьинку-Авдеевку еще не взяли из-за того, что у нас ограниченно используется авиация. Потому что вражеское ПВО еще не подавлено. Наша авиация не может применять бомбы, которыми укрепрайоны очень хорошо разбираются», — объяснил Андрей Коц. Военкор напомнил, что Марьинка является городом в городе. «Я в Марьинке был летом. Там натурально под Марьинкой еще одна Марьинка выросла. Подвалы там соединены ходами сообщения, там бункеры, подземные лазареты, спальные кубрики, где отдыхают военнослужащие в свободное от службы время», — отметил Коц. Ранее российский офицер с позывным «Саймон» сообщил, что российские военные начали занимать Красногоровку — город, находящийся к северу от Авдеевки. По окраинам отработали «Грады» и «Солнцепеки». На первой улице Красногоровки уже закрепляются российские военные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы взять в кольцо Авдеевку, откуда ведется активный обстрел Донецка, Макеевки, Горловки, Вооруженным силам России нужно освободить Марьинку. Но сделать это пока сложно из-за сильного укрепления города и невозможности активно уничтожать строения с неба. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «По сути дела, Авдеевку необходимо брать, потому что в основном именно оттуда ведется обстрел таких городов, как Донецк, Макеевка, Горловка. Чтобы обойти ее с юга, чтобы целиком взять в клещи, нужно брать Марьинку. Западная ее часть пока под ВСУ. Там идут очень тяжелые бои, потому что противник очень хорошо там закопался. Я подозреваю, что Марьинку-Авдеевку еще не взяли из-за того, что у нас ограниченно используется авиация. Потому что вражеское ПВО еще не подавлено. Наша авиация не может применять бомбы, которыми укрепрайоны очень хорошо разбираются», — объяснил Андрей Коц. Военкор напомнил, что Марьинка является городом в городе. «Я в Марьинке был летом. Там натурально под Марьинкой еще одна Марьинка выросла. Подвалы там соединены ходами сообщения, там бункеры, подземные лазареты, спальные кубрики, где отдыхают военнослужащие в свободное от службы время», — отметил Коц. Ранее российский офицер с позывным «Саймон» сообщил, что российские военные начали занимать Красногоровку — город, находящийся к северу от Авдеевки. По окраинам отработали «Грады» и «Солнцепеки». На первой улице Красногоровки уже закрепляются российские военные.