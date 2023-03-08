ВС РФ начали занимать окраины Красногоровки в сторону Авдеевки

Российские военные начали занимать окраины Красногоровки — города к северу от Авдеевки. Об этом доложил российский офицер с позывным «Саймон».
«По окраинам Красногоровки отработали „Грады“ и „Солнцепеки“. На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», — сообщил собеседник РИА Новости.
Уточняется, что «Солнцепек» необходим для вывода из строя легкобронированной техники и разрушения сооружений и укреплений. Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» используется для поражения живой силы. Совместное использование этих систем помогает расчистить путь наступающим войскам.
В начале года военный корреспондент Александр Сладков говорил о том, что российские военные ведут наступление на артемовском и авдеевском направлениях, а также в районе Угледара. «Мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артемовск», — рассказывал он.
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