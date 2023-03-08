08 марта 2023

ВС РФ начали занимать окраины Красногоровки в сторону Авдеевки

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, целится, армия, военные, пулемет, солдат
ВС РФ закрепились в Красногоровке в сторону Авдеевки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные начали занимать окраины Красногоровки — города к северу от Авдеевки. Об этом доложил российский офицер с позывным «Саймон».

«По окраинам Красногоровки отработали „Грады“ и „Солнцепеки“. На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», — сообщил собеседник РИА Новости.

Уточняется, что «Солнцепек» необходим для вывода из строя легкобронированной техники и разрушения сооружений и укреплений. Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» используется для поражения живой силы. Совместное использование этих систем помогает расчистить путь наступающим войскам.

В начале года военный корреспондент Александр Сладков говорил о том, что российские военные ведут наступление на артемовском и авдеевском направлениях, а также в районе Угледара. «Мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артемовск», — рассказывал он.

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Российские военные начали занимать окраины Красногоровки — города к северу от Авдеевки. Об этом доложил российский офицер с позывным «Саймон». «По окраинам Красногоровки отработали „Грады“ и „Солнцепеки“. На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», — сообщил собеседник РИА Новости. Уточняется, что «Солнцепек» необходим для вывода из строя легкобронированной техники и разрушения сооружений и укреплений. Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» используется для поражения живой силы. Совместное использование этих систем помогает расчистить путь наступающим войскам. В начале года военный корреспондент Александр Сладков говорил о том, что российские военные ведут наступление на артемовском и авдеевском направлениях, а также в районе Угледара. «Мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артемовск», — рассказывал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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