В МЧС объяснили сообщения о воздушной тревоге в Москве

В Москве заявили о ложной воздушной тревоге
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В ГУ МЧС опровергли информацию о воздушной тревоге Фото:

В Москве прозвучала ложная информация об объявлении воздушной тревоги на городских телеканалах и радио. Об этом сообщает главное управление МЧС по столице. По информации ведомства, причиной произошедшего стал взлом серверов.

«На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — сообщили в ГУ МЧС. Там уточнили, что информация о тревоге не соответствует действительности.

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В Москве прозвучала ложная информация об объявлении воздушной тревоги на городских телеканалах и радио. Об этом сообщает главное управление МЧС по столице. По информации ведомства, причиной произошедшего стал взлом серверов. «На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — сообщили в ГУ МЧС. Там уточнили, что информация о тревоге не соответствует действительности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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