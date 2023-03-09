В МЧС объяснили сообщения о воздушной тревоге в Москве

В ГУ МЧС опровергли информацию о воздушной тревоге
В Москве прозвучала ложная информация об объявлении воздушной тревоги на городских телеканалах и радио. Об этом сообщает главное управление МЧС по столице. По информации ведомства, причиной произошедшего стал взлом серверов.
«На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — сообщили в ГУ МЧС. Там уточнили, что информация о тревоге не соответствует действительности.
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