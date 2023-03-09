Депутат Госдумы назвал страны СНГ, где могут вспыхнуть протесты как в Грузии

Депутат Госдумы Калашников: после Грузии протесты могут вспыхнуть в Армении и Молдавии

10 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В Грузии протесты начались 7 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 После протестов в Грузии, Запад может создать похожую ситуацию в Армении и Молдавии. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Уже давно известно, что во всех странах СНГ, где есть хоть какая-то турбулентность, она уже давным-давно подогревается с помощью Запада. Теперь просто пришел час икс, когда Западу нужно кроме Украины поджечь еще где-нибудь. Например, в Армении, в Грузии, в Приднестровье в Молдове. При этом и в той, и в другой, и в третьей стране в свое время было создано восточное партнерство», — сказал Леонид Калашников. Также проблемы могут возникнуть в странах Азии, добавил политик. «Есть большая опасность на границе с Таджикистаном. Некоторые формирования бывшего ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которые они переместили в Афганистан, все время пытаются подорвать ситуацию, учитывая не очень ровные отношения Таджикистана и Талибана (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Это же может перекинуться и в Киргизию, если там подсуетятся некоторые такие же радикальные движения», — отметил собеседник агентства. По словам Калашникова, подобные проблемы создаются для ослабления России. «Все это делается для того, чтобы сыграть против России. Мы это видим и, надеюсь, что наши службы, которые предназначены для этого, предпринимают все усилия, чтобы не дать порадовать нашего соперника на Западе», — заключил парламентарий. В Грузии в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек. После этого власти страны отозвали из парламента скандальный закон, однако оппозиция пообещала и дальше проводить протесты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После протестов в Грузии, Запад может создать похожую ситуацию в Армении и Молдавии. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Уже давно известно, что во всех странах СНГ, где есть хоть какая-то турбулентность, она уже давным-давно подогревается с помощью Запада. Теперь просто пришел час икс, когда Западу нужно кроме Украины поджечь еще где-нибудь. Например, в Армении, в Грузии, в Приднестровье в Молдове. При этом и в той, и в другой, и в третьей стране в свое время было создано восточное партнерство», — сказал Леонид Калашников. Также проблемы могут возникнуть в странах Азии, добавил политик. «Есть большая опасность на границе с Таджикистаном. Некоторые формирования бывшего ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которые они переместили в Афганистан, все время пытаются подорвать ситуацию, учитывая не очень ровные отношения Таджикистана и Талибана (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Это же может перекинуться и в Киргизию, если там подсуетятся некоторые такие же радикальные движения», — отметил собеседник агентства. По словам Калашникова, подобные проблемы создаются для ослабления России. «Все это делается для того, чтобы сыграть против России. Мы это видим и, надеюсь, что наши службы, которые предназначены для этого, предпринимают все усилия, чтобы не дать порадовать нашего соперника на Западе», — заключил парламентарий. В Грузии в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек. После этого власти страны отозвали из парламента скандальный закон, однако оппозиция пообещала и дальше проводить протесты.