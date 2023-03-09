Власти Грузии выполнили требования протестующих

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, протестующие, грузинские флаги
В Грузии отозвали закон об иноагентах Фото:
новость из сюжета
Протесты в Грузии 2023

Власти Грузии отозвали из парламента закон об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты в стране. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

«Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», — передает telegram-канал совместное заявление правящей партии «Грузинская мечта», инициатора закона об иноагентах, а также движения «Сила народа».

В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек.

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Власти Грузии отозвали из парламента закон об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты в стране. Об этом сообщает Sputnik Грузия. «Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», — передает telegram-канал совместное заявление правящей партии «Грузинская мечта», инициатора закона об иноагентах, а также движения «Сила народа». В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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