Власти Грузии выполнили требования протестующих

Власти Грузии отозвали из парламента закон об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты в стране. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
«Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», — передает telegram-канал совместное заявление правящей партии «Грузинская мечта», инициатора закона об иноагентах, а также движения «Сила народа».
В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта начались массовые протесты против закона об иноагентах. В акции приняли участие более тысячи человек.
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