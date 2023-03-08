Савичева спела на свадьбе у белорусских молодоженов (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Певицу Юлию Савичеву, которая родилась в Кургане, пригласили выступить на свадьбе у пары из Республики Беларусь. Об этом артистка сообщили в видео на своем YouTube-канале «SavichevaMusic».

«Мы доехали до Белоруссии за 12 часов, вместо запланированных 8,5. Остановились в отеле, объединились с природой. Готовлюсь удивлять молодоженов», — рассказала Савичева в видеоролике.

Певица остановилась на базе отдыха «Красный бор», которая также является площадью охотничьего хозяйства. На свадьбе Савичева исполнила песни о любви и свадьбе. «Спасибо за те эмоции, которые ребята молодожены получали. Мы обменивались этими эмоциями», — передает певица. Савичева добавила, что подарок молодоженам удался.

Ранее URA.RU писало, что певица Савичева раскрыла тайну своего имени. Ее родители планировали назвать будущую артистку Валентиной из-за того, что она родилась 14 февраля.