08 марта 2023

Певица Савичева выступила на свадьбе у белорусов. Видео

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Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Савичева спела на свадьбе у белорусских молодоженов (архивное фото) Фото:

Певицу Юлию Савичеву, которая родилась в Кургане, пригласили выступить на свадьбе у пары из Республики Беларусь. Об этом артистка сообщили в видео на своем YouTube-канале «SavichevaMusic».

«Мы доехали до Белоруссии за 12 часов, вместо запланированных 8,5. Остановились в отеле, объединились с природой. Готовлюсь удивлять молодоженов», — рассказала Савичева в видеоролике.

Певица остановилась на базе отдыха «Красный бор», которая также является площадью охотничьего хозяйства. На свадьбе Савичева исполнила песни о любви и свадьбе. «Спасибо за те эмоции, которые ребята молодожены получали. Мы обменивались этими эмоциями», — передает певица. Савичева добавила, что подарок молодоженам удался.

Ранее URA.RU писало, что певица Савичева раскрыла тайну своего имени. Ее родители планировали назвать будущую артистку Валентиной из-за того, что она родилась 14 февраля.

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Певицу Юлию Савичеву, которая родилась в Кургане, пригласили выступить на свадьбе у пары из Республики Беларусь. Об этом артистка сообщили в видео на своем YouTube-канале «SavichevaMusic». «Мы доехали до Белоруссии за 12 часов, вместо запланированных 8,5. Остановились в отеле, объединились с природой. Готовлюсь удивлять молодоженов», — рассказала Савичева в видеоролике. Певица остановилась на базе отдыха «Красный бор», которая также является площадью охотничьего хозяйства. На свадьбе Савичева исполнила песни о любви и свадьбе. «Спасибо за те эмоции, которые ребята молодожены получали. Мы обменивались этими эмоциями», — передает певица. Савичева добавила, что подарок молодоженам удался. Ранее URA.RU писало, что певица Савичева раскрыла тайну своего имени. Ее родители планировали назвать будущую артистку Валентиной из-за того, что она родилась 14 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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