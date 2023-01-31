31 января 2023

Певица Савичева раскрыла тайну о своем имени

Певицу и уроженку Кургана Юлию Савичеву хотели назвать Валентиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма
Певица Савичева рассказала, что ее хотели назвать Валентиной Фото:

Певицу и уроженку Кургана Юлию Савичеву хотели назвать Валентиной, поскольку она родилась 14 февраля. Об этом артистка рассказала в прямом эфире на Русском радио ведущей Алле Довлатовой.

«Меня действительно хотели назвать Валентиной в честь 14 февраля. Был такой вариант у бабушки, они даже на спичках гадали каким-то образом, вытаскивали. Юлия победила», — призналась певица в радиошоу «В гостях у Аллы Довлатовой».

В эфире на Русском радио Савичева также рассказала, что не прыгнула бы с парашютом сейчас, после того, как у нее появился ребенок, а «раньше смогла бы». Певица также поделилась с радиоведущей, что не прокатилась бы и на мотоцикле, так как она и транспорт — «несовместимые вещи». Во время беседы артистка призналась, что регулярно ругается с соседями и иногда пишет на них «гневные письма». Куда конкретно, Савичева не уточнила.

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Певицу и уроженку Кургана Юлию Савичеву хотели назвать Валентиной, поскольку она родилась 14 февраля. Об этом артистка рассказала в прямом эфире на Русском радио ведущей Алле Довлатовой. «Меня действительно хотели назвать Валентиной в честь 14 февраля. Был такой вариант у бабушки, они даже на спичках гадали каким-то образом, вытаскивали. Юлия победила», — призналась певица в радиошоу «В гостях у Аллы Довлатовой». В эфире на Русском радио Савичева также рассказала, что не прыгнула бы с парашютом сейчас, после того, как у нее появился ребенок, а «раньше смогла бы». Певица также поделилась с радиоведущей, что не прокатилась бы и на мотоцикле, так как она и транспорт — «несовместимые вещи». Во время беседы артистка призналась, что регулярно ругается с соседями и иногда пишет на них «гневные письма». Куда конкретно, Савичева не уточнила.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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