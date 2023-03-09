В День города перед пермяками выступят Zivert и «Иванушки International»

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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Иванушки International. Екатеринбург, григорьев аполлонов андрей, группа иванушки international
В День города пермяков поздравят «Иванушки International» Фото:

В Перми во время празднования Дня города выступят певица Zivert и группа «Иванушки International». Об этом во время прямого эфира с жителями рассказал глава города Алексей Демкин. Трансляция велась на странице мэра в соцсети «ВКонтакте».

«Мы раньше начинали встречу Дня города 11 июня в сквере у памятника Татищеву. В этот раз это мероприятие начнется на городской эспланаде, перед «Театром-Театром». На эспланаде выступит приглашенный хедлайнер — певица Zivert. Также в День города, 12-го июня, будет выступление группы «Иванушки International», — сказал глава Перми.

Он добавил, что организаторы постарались учесть разные музыкальные предпочтения, поэтому пермяков также ожидают выступления певицы Татьяны Овсиенко и батл диджеев, хедлайнером которого станет Dj Smash. Спонсорами концертов выступили пермские предприятия.

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В Перми во время празднования Дня города выступят певица Zivert и группа «Иванушки International». Об этом во время прямого эфира с жителями рассказал глава города Алексей Демкин. Трансляция велась на странице мэра в соцсети «ВКонтакте». «Мы раньше начинали встречу Дня города 11 июня в сквере у памятника Татищеву. В этот раз это мероприятие начнется на городской эспланаде, перед «Театром-Театром». На эспланаде выступит приглашенный хедлайнер — певица Zivert. Также в День города, 12-го июня, будет выступление группы «Иванушки International», — сказал глава Перми. Он добавил, что организаторы постарались учесть разные музыкальные предпочтения, поэтому пермяков также ожидают выступления певицы Татьяны Овсиенко и батл диджеев, хедлайнером которого станет Dj Smash. Спонсорами концертов выступили пермские предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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