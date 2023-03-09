В Златоусте на метзаводе произошел хлопок при загрузке шихты в печь

В Златоусте на метзаводе произошел хлопок

Предполагается, что происшествие случилось из-за отсыревшей шихты (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области на металлургическом заводе днем 9 марта произошел хлопок при загрузке шихты в печь. Информация об инциденте распространяется в соцсетях.

«Взрыв печи при загрузке шихты. Мы узнаем, что это», — сообщил telegram-канал «Златоуст Накануне» и разместил видео, на котором появляется яркая вспышка в металлургической печи.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, обращения по поводу происшествия к ним не поступало. Связаться с пресс-службой предприятия не удалось.

«Шихта на улице лежала, снег, лед попал. Хлопок», — сообщил URA.RU источник в Златоусте.