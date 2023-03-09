В Екатеринбурге задержали рейс в Астану на 8 часов. Скрин

10 марта 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

В Кольцово задержали самолет авиакомпании Qazaq Air Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Кольцово задержали рейс до Астаны более чем на восемь часов. Самолет авиакомпании Qazaq Air должен был вылететь из Екатеринбурга 9 марта в 20:50, теперь, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет вылетит 10 марта в 5:40. «Самолет авиакомпании Qazaq Air задержан в аэропорту Кольцово. Рейс состоится 10 марта в 5:40», — следует из онлайн-табло. Точная причина задержки авиалайнера на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Qazaq Air. Ответ ожидается. Рейс состоится утром 10 марта Скрин: сайт Кольцово

В аэропорту Кольцово задержали рейс до Астаны более чем на восемь часов. Самолет авиакомпании Qazaq Air должен был вылететь из Екатеринбурга 9 марта в 20:50, теперь, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет вылетит 10 марта в 5:40. «Самолет авиакомпании Qazaq Air задержан в аэропорту Кольцово. Рейс состоится 10 марта в 5:40», — следует из онлайн-табло. Точная причина задержки авиалайнера на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Qazaq Air. Ответ ожидается.