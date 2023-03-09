09 марта 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Астану на 8 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
В Кольцово задержали самолет авиакомпании Qazaq Air Фото:

В аэропорту Кольцово задержали рейс до Астаны более чем на восемь часов. Самолет авиакомпании Qazaq Air должен был вылететь из Екатеринбурга 9 марта в 20:50, теперь, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет вылетит 10 марта в 5:40.

«Самолет авиакомпании Qazaq Air задержан в аэропорту Кольцово. Рейс состоится 10 марта в 5:40», — следует из онлайн-табло.

Точная причина задержки авиалайнера на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Qazaq Air. Ответ ожидается.

Рейс состоится утром 10 марта

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В аэропорту Кольцово задержали рейс до Астаны более чем на восемь часов. Самолет авиакомпании Qazaq Air должен был вылететь из Екатеринбурга 9 марта в 20:50, теперь, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет вылетит 10 марта в 5:40. «Самолет авиакомпании Qazaq Air задержан в аэропорту Кольцово. Рейс состоится 10 марта в 5:40», — следует из онлайн-табло. Точная причина задержки авиалайнера на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Qazaq Air. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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