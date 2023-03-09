В Кольцово задержали самолет авиакомпании Qazaq Air
В аэропорту Кольцово задержали рейс до Астаны более чем на восемь часов. Самолет авиакомпании Qazaq Air должен был вылететь из Екатеринбурга 9 марта в 20:50, теперь, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет вылетит 10 марта в 5:40.
«Самолет авиакомпании Qazaq Air задержан в аэропорту Кольцово. Рейс состоится 10 марта в 5:40», — следует из онлайн-табло.
Точная причина задержки авиалайнера на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Qazaq Air. Ответ ожидается.
Рейс состоится утром 10 марта
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