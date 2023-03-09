Глава Крыма оценил степень защищенности полуострова

Глава Крыма Аксенов: все объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены

10 марта 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Сергей Аксенов считает, что Крым максимально защищен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все необходимые меры по обеспечению защиты Крыма уже приняты, а оборонительные возможности находятся на лучшем уровне. Об этом рассказал глава полуострова Сергей Аксенов, который таким образом прокомментировал вопрос об усилении средств ПВО. «Я знаю все решения, что лидер (президент России Владимир Путин — прим. URA.RU), в том числе и по моему обращению, поручения дал Минобороны. Опять же, не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели, к сожалению, в этой всей ситуации. Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций», — заявил Аксенов в интервью РИА Новости. Он также отметил, что, даже с учетом человеческого и других факторов, оборонительных средств достаточно для защиты полуострова. «Еще раз говорю, касаемо глобальных моментов и перспектив, Крыму ничего не угрожает», — подытожил Аксенов. Ранее URA.RU сообщало, что Украина планирует устроить блокаду Крыма и истощить его население. Такими планами Киева поделился военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник. Эти слова рассмешили главу крымского парламента Владимира Константинова, который посчитал это «фантазией неуправляемого сумрачного сознания». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все необходимые меры по обеспечению защиты Крыма уже приняты, а оборонительные возможности находятся на лучшем уровне. Об этом рассказал глава полуострова Сергей Аксенов, который таким образом прокомментировал вопрос об усилении средств ПВО. «Я знаю все решения, что лидер (президент России Владимир Путин — прим. URA.RU), в том числе и по моему обращению, поручения дал Минобороны. Опять же, не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели, к сожалению, в этой всей ситуации. Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций», — заявил Аксенов в интервью РИА Новости. Он также отметил, что, даже с учетом человеческого и других факторов, оборонительных средств достаточно для защиты полуострова. «Еще раз говорю, касаемо глобальных моментов и перспектив, Крыму ничего не угрожает», — подытожил Аксенов. Ранее URA.RU сообщало, что Украина планирует устроить блокаду Крыма и истощить его население. Такими планами Киева поделился военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник. Эти слова рассмешили главу крымского парламента Владимира Константинова, который посчитал это «фантазией неуправляемого сумрачного сознания».