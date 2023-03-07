Главу крымского парламента рассмешили заявления Киева о блокаде полуострова

Глава парламента Крыма «фантазией сумрачного сознания» план Украины по блокаде Крыма

07 марта 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Планы Украины по поводу Киева не имеют ничего серьезного, следует из слов Владимира Константинова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планы Украины блокировать полуостров Крым являются «фантазией неуправляемого сумрачного сознания». Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя слова полковника украинской армии Петра Черникова. Последний отметил, что Украина планирует заблокировать полуостров для физического истощения населения. «Похоже, дела у Украины совсем плохи. Причем не только на фронтах, в экономике и логистике, а прежде всего — в головах. Теперь уже не только у генералов, но и у полковников», — заявил Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что план Украины окружить полуостров напоминает ему один из эпизодов «Звездных войн». Константинов заключил, что он не может с полной серьезностью прокомментировать «фантазии неуправляемого сумрачного сознания». Владимир Константинов заявил, что украинские военные пытаются рассмешить жителей Крыма своими заявлениями. По его словам, они используют это для того, чтобы население Украины отвлеклось от грядущих проблем. Россиянам надо быть бдительными, чтобы оставаться начеку, заключил Константинов. В марте военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Украина планирует устроить блокаду Крыма и истощить население полуострова. Он отметил, что для этого придется разрушить Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале 2023 года отметил, что Крым надежно защищен, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Планы Украины блокировать полуостров Крым являются «фантазией неуправляемого сумрачного сознания». Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя слова полковника украинской армии Петра Черникова. Последний отметил, что Украина планирует заблокировать полуостров для физического истощения населения. «Похоже, дела у Украины совсем плохи. Причем не только на фронтах, в экономике и логистике, а прежде всего — в головах. Теперь уже не только у генералов, но и у полковников», — заявил Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что план Украины окружить полуостров напоминает ему один из эпизодов «Звездных войн». Константинов заключил, что он не может с полной серьезностью прокомментировать «фантазии неуправляемого сумрачного сознания». Владимир Константинов заявил, что украинские военные пытаются рассмешить жителей Крыма своими заявлениями. По его словам, они используют это для того, чтобы население Украины отвлеклось от грядущих проблем. Россиянам надо быть бдительными, чтобы оставаться начеку, заключил Константинов. В марте военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Украина планирует устроить блокаду Крыма и истощить население полуострова. Он отметил, что для этого придется разрушить Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале 2023 года отметил, что Крым надежно защищен, передает телеканал 360.