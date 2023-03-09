09 марта 2023
08 марта 2023

Тюмень сковали утренние пробки. Скрин

В Тюмени 10 марта с утра образовались восьмибалльные пробки
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Тюмень, пробка, проезжая часть
Пробки образовались практически на всех центральных улицах города Фото:

В Тюмени образовались множественные пробки по всему городу. По информации сервиса 2GIS, заторы в областной столице оцениваются в восемь баллов. В частности, их появление спровоцировано поломкой светофора на одной из центральных дорожных артерий.

«Тюмень, 10 марта, 08:10. Пробки в восемь баллов из десяти», — сообщает сервис 2GIS. Местные также пожаловались, что на перекрестке улиц Мельникайте и Республики не работает светофор.

Основные заторы наблюдаются на улицах Республики, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте и Мориса Тореза. Также на картах тюменцы отмечают множественные ДТП, которые дополнительно затрудняют движение.

Пробки образовались на центральных улицах Тюмени
Пробки образовались на центральных улицах Тюмени
Фото:

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В Тюмени образовались множественные пробки по всему городу. По информации сервиса 2GIS, заторы в областной столице оцениваются в восемь баллов. В частности, их появление спровоцировано поломкой светофора на одной из центральных дорожных артерий. «Тюмень, 10 марта, 08:10. Пробки в восемь баллов из десяти», — сообщает сервис 2GIS. Местные также пожаловались, что на перекрестке улиц Мельникайте и Республики не работает светофор. Основные заторы наблюдаются на улицах Республики, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте и Мориса Тореза. Также на картах тюменцы отмечают множественные ДТП, которые дополнительно затрудняют движение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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