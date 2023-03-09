Тюмень сковали утренние пробки. Скрин

В Тюмени 10 марта с утра образовались восьмибалльные пробки

10 марта 2023 в 08:31 Размер текста - 17 +

Пробки образовались практически на всех центральных улицах города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени образовались множественные пробки по всему городу. По информации сервиса 2GIS, заторы в областной столице оцениваются в восемь баллов. В частности, их появление спровоцировано поломкой светофора на одной из центральных дорожных артерий. «Тюмень, 10 марта, 08:10. Пробки в восемь баллов из десяти», — сообщает сервис 2GIS. Местные также пожаловались, что на перекрестке улиц Мельникайте и Республики не работает светофор. Основные заторы наблюдаются на улицах Республики, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте и Мориса Тореза. Также на картах тюменцы отмечают множественные ДТП, которые дополнительно затрудняют движение. Пробки образовались на центральных улицах Тюмени Фото: 2GIS

В Тюмени образовались множественные пробки по всему городу. По информации сервиса 2GIS, заторы в областной столице оцениваются в восемь баллов. В частности, их появление спровоцировано поломкой светофора на одной из центральных дорожных артерий. «Тюмень, 10 марта, 08:10. Пробки в восемь баллов из десяти», — сообщает сервис 2GIS. Местные также пожаловались, что на перекрестке улиц Мельникайте и Республики не работает светофор. Основные заторы наблюдаются на улицах Республики, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте и Мориса Тореза. Также на картах тюменцы отмечают множественные ДТП, которые дополнительно затрудняют движение.