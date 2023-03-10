Квартиру Зеленского в Крыму передадут многодетной или бедной семье

10 марта 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Основная цель заключается в том, чтобы победить Украину, заявил Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии (поселок на южном берегу Крыма) будет передана нуждающейся семье. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов. «Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их [Украину]. <…> Квартира и так будет за кем-то из крымчан в итоге закреплена — либо малообеспеченным, либо многодетным семьям», — уточнил Сергей Аксенов, передают РИА Новости. Он подчеркнул, что власти республики планируют национализировать те объекты, которые могут потенциально «приносить доход врагу». Ранее глава Крыма призвал наносить удары по инфраструктуре Украины, чтобы уберечь украинцев и лично Зеленского от призывов по «захвату Крыма». Президент Украины подчеркивал, что ВСУ готовятся к захвату полуострова. Также Аксенов предрекал Зеленскому судьбу террориста Шамиля Басаева, передает «Национальная служба новостей». Он также говорил, что к концу марта будет подготовлен дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму, сообщает RT.

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии (поселок на южном берегу Крыма) будет передана нуждающейся семье. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов. «Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их [Украину]. <…> Квартира и так будет за кем-то из крымчан в итоге закреплена — либо малообеспеченным, либо многодетным семьям», — уточнил Сергей Аксенов, передают РИА Новости. Он подчеркнул, что власти республики планируют национализировать те объекты, которые могут потенциально «приносить доход врагу». Ранее глава Крыма призвал наносить удары по инфраструктуре Украины, чтобы уберечь украинцев и лично Зеленского от призывов по «захвату Крыма». Президент Украины подчеркивал, что ВСУ готовятся к захвату полуострова. Также Аксенов предрекал Зеленскому судьбу террориста Шамиля Басаева, передает «Национальная служба новостей». Он также говорил, что к концу марта будет подготовлен дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму, сообщает RT.