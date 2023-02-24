Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма

24 февраля 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский планирует осуществить захват Крыма Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины готовятся предпринять шаги по захвату Крыма. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств», — цитируют слова Зеленского ТАСС. Украинский президент не назвал точные сроки реализации этих планов. Крым, как и регионы Донбасса, вошли в состав России по итогам референдумов, уточняют «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении вернуть полуостров и другие территории, вошедшие в состав России. Однако Москва подчеркивала, что такие вопросы даже не могут обсуждаться.

Вооруженные силы Украины готовятся предпринять шаги по захвату Крыма. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств», — цитируют слова Зеленского ТАСС. Украинский президент не назвал точные сроки реализации этих планов. Крым, как и регионы Донбасса, вошли в состав России по итогам референдумов, уточняют «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении вернуть полуостров и другие территории, вошедшие в состав России. Однако Москва подчеркивала, что такие вопросы даже не могут обсуждаться.