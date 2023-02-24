Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма

Вооруженные силы Украины готовятся предпринять шаги по захвату Крыма. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств», — цитируют слова Зеленского ТАСС. Украинский президент не назвал точные сроки реализации этих планов.
Крым, как и регионы Донбасса, вошли в состав России по итогам референдумов, уточняют «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении вернуть полуостров и другие территории, вошедшие в состав России. Однако Москва подчеркивала, что такие вопросы даже не могут обсуждаться.
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