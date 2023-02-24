24 февраля 2023

Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский планирует осуществить захват Крыма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины готовятся предпринять шаги по захвату Крыма. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств», — цитируют слова Зеленского ТАСС. Украинский президент не назвал точные сроки реализации этих планов.

Крым, как и регионы Донбасса, вошли в состав России по итогам референдумов, уточняют «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении вернуть полуостров и другие территории, вошедшие в состав России. Однако Москва подчеркивала, что такие вопросы даже не могут обсуждаться.

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Вооруженные силы Украины готовятся предпринять шаги по захвату Крыма. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств», — цитируют слова Зеленского ТАСС. Украинский президент не назвал точные сроки реализации этих планов. Крым, как и регионы Донбасса, вошли в состав России по итогам референдумов, уточняют «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении вернуть полуостров и другие территории, вошедшие в состав России. Однако Москва подчеркивала, что такие вопросы даже не могут обсуждаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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