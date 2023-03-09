На премьеру «Летучего голландца» Богомолова в Перми есть шанс попасть бесплатно

10 марта 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Двери в зал для счастливчиков откроются бесплатно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU На премьерный показ оперы Вагнера «Летучий голландец» (18+) в постановке Константина Богомолова и Филиппа Чижевского в Перми можно попасть бесплатно. Розыгрыш билетов объявил telegram-канал «Оперного балета» совместно с Пермским театром оперы и балета. «Розыгрыш! Для тех, кто в Перми или собирается туда. Два билета на премьеру оперы Вагнера „Летучий голландец“ в постановке Константина Богомолова и Филиппа Чижевского», — говорится в сообщении telegram-канала. Условия участия в розыгрыше стандартные — подписка на каналы «Оперного балета» и «Пермский театр оперы и балета». Премьерные показы «Летучего голландца» пройдут с 1 по 5 апреля в Перми. В Москве спектакль покажут только осенью. В свободном доступе на 1 апреля остался лишь один билет. На представление 2 числа, куда разыгрываются приглашения, купить билеты можно по цене от 2000 до 10000 рублей.

На премьерный показ оперы Вагнера «Летучий голландец» (18+) в постановке Константина Богомолова и Филиппа Чижевского в Перми можно попасть бесплатно. Розыгрыш билетов объявил telegram-канал «Оперного балета» совместно с Пермским театром оперы и балета. «Розыгрыш! Для тех, кто в Перми или собирается туда. Два билета на премьеру оперы Вагнера „Летучий голландец“ в постановке Константина Богомолова и Филиппа Чижевского», — говорится в сообщении telegram-канала. Условия участия в розыгрыше стандартные — подписка на каналы «Оперного балета» и «Пермский театр оперы и балета». Премьерные показы «Летучего голландца» пройдут с 1 по 5 апреля в Перми. В Москве спектакль покажут только осенью. В свободном доступе на 1 апреля остался лишь один билет. На представление 2 числа, куда разыгрываются приглашения, купить билеты можно по цене от 2000 до 10000 рублей.