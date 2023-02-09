09 февраля 2023

Любители оперы раскупили самые дорогие билеты на пермскую премьеру Богомолова

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, портрет, богомолов константин
Билеты на премьеру Богомолова пользуются ажиотажным спросом Фото:

Премьера оперы Вагнера «Летучий голландец» в интерпретации режиссера Константина Богомолова в Перми вызвала ажиотаж у театралов. За день после открытия продажи билетов в Пермский театр оперы и балета они раскуплены почти все, в том числе самые дорогие — по 16 тысяч рублей. Это видно на сайте сервиса «Яндекса», только подписчикам которого доступна покупка.

На 10:25 по пермскому времени в партере остается менее 20 свободных мест. Разобрали любители оперы и самые доступные места — на балконе их осталось шесть. До 14 февраля билеты могут купить только подписчики сервиса «Яндекс Плюс», а уже после — все остальные.

Премьера «Летучего голландца» от художественного руководителя Театра на Малой Бронной состоится 1 апреля. На московской сцене постановку увидят только осенью 2023 года.

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Премьера оперы Вагнера «Летучий голландец» в интерпретации режиссера Константина Богомолова в Перми вызвала ажиотаж у театралов. За день после открытия продажи билетов в Пермский театр оперы и балета они раскуплены почти все, в том числе самые дорогие — по 16 тысяч рублей. Это видно на сайте сервиса «Яндекса», только подписчикам которого доступна покупка. На 10:25 по пермскому времени в партере остается менее 20 свободных мест. Разобрали любители оперы и самые доступные места — на балконе их осталось шесть. До 14 февраля билеты могут купить только подписчики сервиса «Яндекс Плюс», а уже после — все остальные. Премьера «Летучего голландца» от художественного руководителя Театра на Малой Бронной состоится 1 апреля. На московской сцене постановку увидят только осенью 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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