Любители оперы раскупили самые дорогие билеты на пермскую премьеру Богомолова

Билеты на премьеру Богомолова пользуются ажиотажным спросом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьера оперы Вагнера «Летучий голландец» в интерпретации режиссера Константина Богомолова в Перми вызвала ажиотаж у театралов. За день после открытия продажи билетов в Пермский театр оперы и балета они раскуплены почти все, в том числе самые дорогие — по 16 тысяч рублей. Это видно на сайте сервиса «Яндекса», только подписчикам которого доступна покупка.

На 10:25 по пермскому времени в партере остается менее 20 свободных мест. Разобрали любители оперы и самые доступные места — на балконе их осталось шесть. До 14 февраля билеты могут купить только подписчики сервиса «Яндекс Плюс», а уже после — все остальные.

Премьера «Летучего голландца» от художественного руководителя Театра на Малой Бронной состоится 1 апреля. На московской сцене постановку увидят только осенью 2023 года.