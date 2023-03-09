Рабочие приступили к отделочным работам на цокольном этаже нового здания Пермской государственной художественной галереи. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
«Начаты отделочные работы в цокольном этаже, скоро начнется остекление и закроется тепловой контур здания. А мы продолжаем следить за ходом стройки и пошагово готовиться к перевозке грандиозной коллекции — 62 тысячи экспонатов», — написала министр в Telegram, прикрепив фото с места строительства.
Полностью здание должно быть готово к концу 2023 года. При этом, как стало известно ранее, галерея закроет двери в нынешнем здании уже с октября. Платонова пояснила, что временной зазор необходим для подготовки к переезду — процесс этот сложен, так как к упаковке и перевозке экспонатов имеется множество требований.
В здании галереи уже четко угадывается задумка архитектора, представленная ранее на макете
Рабочие приступили к отделочным работам на цокольном этаже нового здания Пермской государственной художественной галереи. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова. «Начаты отделочные работы в цокольном этаже, скоро начнется остекление и закроется тепловой контур здания. А мы продолжаем следить за ходом стройки и пошагово готовиться к перевозке грандиозной коллекции — 62 тысячи экспонатов», — написала министр в Telegram, прикрепив фото с места строительства. Полностью здание должно быть готово к концу 2023 года. При этом, как стало известно ранее, галерея закроет двери в нынешнем здании уже с октября. Платонова пояснила, что временной зазор необходим для подготовки к переезду — процесс этот сложен, так как к упаковке и перевозке экспонатов имеется множество требований.