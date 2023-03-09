09 марта 2023

В новом здании Пермской галереи начались отделочные работы. Фото

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Визит вице премьера правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Пермь, художественная галерея пермь
Макет галереи должен стать реальностью к концу года Фото:

Рабочие приступили к отделочным работам на цокольном этаже нового здания Пермской государственной художественной галереи. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Начаты отделочные работы в цокольном этаже, скоро начнется остекление и закроется тепловой контур здания. А мы продолжаем следить за ходом стройки и пошагово готовиться к перевозке грандиозной коллекции — 62 тысячи экспонатов», — написала министр в Telegram, прикрепив фото с места строительства.

Полностью здание должно быть готово к концу 2023 года. При этом, как стало известно ранее, галерея закроет двери в нынешнем здании уже с октября. Платонова пояснила, что временной зазор необходим для подготовки к переезду — процесс этот сложен, так как к упаковке и перевозке экспонатов имеется множество требований.

В здании галереи уже четко угадывается задумка архитектора, представленная ранее на макете
В здании галереи уже четко угадывается задумка архитектора, представленная ранее на макете
Рабочие возводят перегородки
Рабочие возводят перегородки

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Рабочие приступили к отделочным работам на цокольном этаже нового здания Пермской государственной художественной галереи. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова. «Начаты отделочные работы в цокольном этаже, скоро начнется остекление и закроется тепловой контур здания. А мы продолжаем следить за ходом стройки и пошагово готовиться к перевозке грандиозной коллекции — 62 тысячи экспонатов», — написала министр в Telegram, прикрепив фото с места строительства. Полностью здание должно быть готово к концу 2023 года. При этом, как стало известно ранее, галерея закроет двери в нынешнем здании уже с октября. Платонова пояснила, что временной зазор необходим для подготовки к переезду — процесс этот сложен, так как к упаковке и перевозке экспонатов имеется множество требований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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