В новом здании Пермской галереи начались отделочные работы. Фото

10 марта 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Макет галереи должен стать реальностью к концу года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рабочие приступили к отделочным работам на цокольном этаже нового здания Пермской государственной художественной галереи. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова. «Начаты отделочные работы в цокольном этаже, скоро начнется остекление и закроется тепловой контур здания. А мы продолжаем следить за ходом стройки и пошагово готовиться к перевозке грандиозной коллекции — 62 тысячи экспонатов», — написала министр в Telegram, прикрепив фото с места строительства. Полностью здание должно быть готово к концу 2023 года. При этом, как стало известно ранее, галерея закроет двери в нынешнем здании уже с октября. Платонова пояснила, что временной зазор необходим для подготовки к переезду — процесс этот сложен, так как к упаковке и перевозке экспонатов имеется множество требований. В здании галереи уже четко угадывается задумка архитектора, представленная ранее на макете Алла Платонова в Telegram Рабочие возводят перегородки Алла Платонова в Telegram

Рабочие приступили к отделочным работам на цокольном этаже нового здания Пермской государственной художественной галереи. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова. «Начаты отделочные работы в цокольном этаже, скоро начнется остекление и закроется тепловой контур здания. А мы продолжаем следить за ходом стройки и пошагово готовиться к перевозке грандиозной коллекции — 62 тысячи экспонатов», — написала министр в Telegram, прикрепив фото с места строительства. Полностью здание должно быть готово к концу 2023 года. При этом, как стало известно ранее, галерея закроет двери в нынешнем здании уже с октября. Платонова пояснила, что временной зазор необходим для подготовки к переезду — процесс этот сложен, так как к упаковке и перевозке экспонатов имеется множество требований.