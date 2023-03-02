В Челябинске на заводе «Челябкрансервис» создали инновационный кран, полностью состоящий из российских комплектующих. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, установка уже пользуется спросом среди заказчиков.
«В Челябинске освоили производство инновационного дизель-электрического крана на железнодорожном ходу ЭДК-25. Кран успешно прошел приемочные испытания», — отметили в минпроме.
Кран является полноповоротным. Грузоподъемность установки составляет 25 тонн. Конструкторы впервые в стране применили решения, которые увеличили энергосбережение и облегчили работу оператора машины. На кране установлены гидравлические домкраты опор. Ранее на российских ж/д кранах применялись только винтовые домкраты, открывающиеся вручную. В результате за счет улучшенных характеристик систем управления, силового, электрического и гидравлического оборудования кран имеет преимущества перед иностранными аналогами.
Гендиректор ООО «Челябкрансервис» Владимир Кантор сообщил, что заказы поступили из-за пределов области. Часть из них связана с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
В декабре предприятие представило стреловой железнодорожный кран грузоподъемностью 200 тонн. Техника прошла испытания на ММК.
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