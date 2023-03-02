02 марта 2023

В Челябинске создали инновационный кран полностью из российских комплектующих. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, кран, строительный кран, строительство, здание, дом, стройка
Краном заинтересовались покупатели в оборонно-промышленном комплексе Фото:

В Челябинске на заводе «Челябкрансервис» создали инновационный кран, полностью состоящий из российских комплектующих. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, установка уже пользуется спросом среди заказчиков.

«В Челябинске освоили производство инновационного дизель-электрического крана на железнодорожном ходу ЭДК-25. Кран успешно прошел приемочные испытания», — отметили в минпроме.

Кран является полноповоротным. Грузоподъемность установки составляет 25 тонн. Конструкторы впервые в стране применили решения, которые увеличили энергосбережение и облегчили работу оператора машины. На кране установлены гидравлические домкраты опор. Ранее на российских ж/д кранах применялись только винтовые домкраты, открывающиеся вручную. В результате за счет улучшенных характеристик систем управления, силового, электрического и гидравлического оборудования кран имеет преимущества перед иностранными аналогами.

Гендиректор ООО «Челябкрансервис» Владимир Кантор сообщил, что заказы поступили из-за пределов области. Часть из них связана с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В декабре предприятие представило стреловой железнодорожный кран грузоподъемностью 200 тонн. Техника прошла испытания на ММК.

Грузоподъемность установки составила 25 тонн
Фото:

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В Челябинске на заводе «Челябкрансервис» создали инновационный кран, полностью состоящий из российских комплектующих. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, установка уже пользуется спросом среди заказчиков. «В Челябинске освоили производство инновационного дизель-электрического крана на железнодорожном ходу ЭДК-25. Кран успешно прошел приемочные испытания», — отметили в минпроме. Кран является полноповоротным. Грузоподъемность установки составляет 25 тонн. Конструкторы впервые в стране применили решения, которые увеличили энергосбережение и облегчили работу оператора машины. На кране установлены гидравлические домкраты опор. Ранее на российских ж/д кранах применялись только винтовые домкраты, открывающиеся вручную. В результате за счет улучшенных характеристик систем управления, силового, электрического и гидравлического оборудования кран имеет преимущества перед иностранными аналогами. Гендиректор ООО «Челябкрансервис» Владимир Кантор сообщил, что заказы поступили из-за пределов области. Часть из них связана с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В декабре предприятие представило стреловой железнодорожный кран грузоподъемностью 200 тонн. Техника прошла испытания на ММК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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