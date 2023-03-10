В МИД предупредили об ответе России на прекращение расследования по «Северным потокам»

Россия ответит Западу в случае прекращения расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал это происшествие терактом.
«Это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной. Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету», — заявил Сергей Лавров в эфире телепередачи «Большая игра» на «Первом канале».
Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Газовый оператор зафиксировал падение давления сначала на одной нитке газопровода, затем на другой. В результате проверки было зафиксировано четыре взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое установило причастность США к взрывам. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ряд западных государств не собираются проводить работу по организации комиссии по расследованию взрывов при организации, передает RT.
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Россия ответит Западу в случае прекращения расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал это происшествие терактом. «Это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной. Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету», — заявил Сергей Лавров в эфире телепередачи «Большая игра» на «Первом канале». Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Газовый оператор зафиксировал падение давления сначала на одной нитке газопровода, затем на другой. В результате проверки было зафиксировано четыре взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое установило причастность США к взрывам. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ряд западных государств не собираются проводить работу по организации комиссии по расследованию взрывов при организации, передает RT.