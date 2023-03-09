Глава Перми рассказал о планах празднования Дня Победы

В Перми 9 мая горожан ждет военный парад с участием техники, шествие «Бессмертного полка», концерт и фейерверк. Об этом после проведения оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы сообщил глава Перми Алексей Демкин.
«На Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Планируем задействовать более 20 коробок военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Участие в параде примут рота барабанщиков, знаменная и линейная группы Пермского военного института. Также состоится шествие „Бессмертного полка“», — пишет Демкин в Telegram.
Концерт пройдет в течение дня перед Театром-Театром. Различные интерактивные площадки будут работать на эспланаде и набережной. В завершении торжеств около Коммунального моста через Каму запустят 10-минутный фейерверк.
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