Глава Перми рассказал о планах празднования Дня Победы

Власти Перми начали подготовку к 9 Мая

10 марта 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

По центру Перми 9 мая пройдет военная техника Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми 9 мая горожан ждет военный парад с участием техники, шествие «Бессмертного полка», концерт и фейерверк. Об этом после проведения оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы сообщил глава Перми Алексей Демкин. «На Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Планируем задействовать более 20 коробок военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Участие в параде примут рота барабанщиков, знаменная и линейная группы Пермского военного института. Также состоится шествие „Бессмертного полка“», — пишет Демкин в Telegram. Концерт пройдет в течение дня перед Театром-Театром. Различные интерактивные площадки будут работать на эспланаде и набережной. В завершении торжеств около Коммунального моста через Каму запустят 10-минутный фейерверк.

В Перми 9 мая горожан ждет военный парад с участием техники, шествие «Бессмертного полка», концерт и фейерверк. Об этом после проведения оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы сообщил глава Перми Алексей Демкин. «На Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Планируем задействовать более 20 коробок военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Участие в параде примут рота барабанщиков, знаменная и линейная группы Пермского военного института. Также состоится шествие „Бессмертного полка“», — пишет Демкин в Telegram. Концерт пройдет в течение дня перед Театром-Театром. Различные интерактивные площадки будут работать на эспланаде и набережной. В завершении торжеств около Коммунального моста через Каму запустят 10-минутный фейерверк.