09 марта 2023

Глава Перми рассказал о планах празднования Дня Победы

Власти Перми начали подготовку к 9 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад в День Победы и шествие
По центру Перми 9 мая пройдет военная техника Фото:

В Перми 9 мая горожан ждет военный парад с участием техники, шествие «Бессмертного полка», концерт и фейерверк. Об этом после проведения оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы сообщил глава Перми Алексей Демкин.

«На Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Планируем задействовать более 20 коробок военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Участие в параде примут рота барабанщиков, знаменная и линейная группы Пермского военного института. Также состоится шествие „Бессмертного полка“», — пишет Демкин в Telegram.

Концерт пройдет в течение дня перед Театром-Театром. Различные интерактивные площадки будут работать на эспланаде и набережной. В завершении торжеств около Коммунального моста через Каму запустят 10-минутный фейерверк.

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В Перми 9 мая горожан ждет военный парад с участием техники, шествие «Бессмертного полка», концерт и фейерверк. Об этом после проведения оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы сообщил глава Перми Алексей Демкин. «На Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Планируем задействовать более 20 коробок военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Участие в параде примут рота барабанщиков, знаменная и линейная группы Пермского военного института. Также состоится шествие „Бессмертного полка“», — пишет Демкин в Telegram. Концерт пройдет в течение дня перед Театром-Театром. Различные интерактивные площадки будут работать на эспланаде и набережной. В завершении торжеств около Коммунального моста через Каму запустят 10-минутный фейерверк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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