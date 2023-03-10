Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Нурлана Сабурова

Ранее комик уже приезжал в Тюмень с этой программой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени с сольным концертом выступит российский стендап-комик Нурлан Сабуров. По информации онлайн-сервиса qtickets.events, почти все самые дорогие билеты стоимостью семь тысяч рублей уже распроданы. Места расположены в центральной части зала и на передних рядах. Мероприятие состоится 13 апреля в СК «Центральный».

«Тур „Принципы“. Сольный стендап-концерт от резидента Stand Up-шоу на ТНТ. Стоимость билетов от 2 500 до 7 000 рублей», — указано в афише.

Комик и ведущий скандального шоу «Что было дальше?» уже приезжал в Тюмень с этой программой. Но, по словам организаторов концерта, с тех пор репертуар претерпел изменения.