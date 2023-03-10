Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт скандального комика. Скрин

Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Нурлана Сабурова
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Первый стендап-клуб
Ранее комик уже приезжал в Тюмень с этой программой Фото:

В Тюмени с сольным концертом выступит российский стендап-комик Нурлан Сабуров. По информации онлайн-сервиса qtickets.events, почти все самые дорогие билеты стоимостью семь тысяч рублей уже распроданы. Места расположены в центральной части зала и на передних рядах. Мероприятие состоится 13 апреля в СК «Центральный».

«Тур „Принципы“. Сольный стендап-концерт от резидента Stand Up-шоу на ТНТ. Стоимость билетов от 2 500 до 7 000 рублей», — указано в афише.

Комик и ведущий скандального шоу «Что было дальше?» уже приезжал в Тюмень с этой программой. Но, по словам организаторов концерта, с тех пор репертуар претерпел изменения.

Самые дорогие билеты стоимостью семья тысяч рублей находятся возле сцены

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В Тюмени с сольным концертом выступит российский стендап-комик Нурлан Сабуров. По информации онлайн-сервиса qtickets.events, почти все самые дорогие билеты стоимостью семь тысяч рублей уже распроданы. Места расположены в центральной части зала и на передних рядах. Мероприятие состоится 13 апреля в СК «Центральный». «Тур „Принципы“. Сольный стендап-концерт от резидента Stand Up-шоу на ТНТ. Стоимость билетов от 2 500 до 7 000 рублей», — указано в афише. Комик и ведущий скандального шоу «Что было дальше?» уже приезжал в Тюмень с этой программой. Но, по словам организаторов концерта, с тех пор репертуар претерпел изменения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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