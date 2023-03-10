Губернатор Махонин отправится в Индию продвигать пермский бизнес

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетит Индию с рабочим визитом

Дмитрий Махонин будет искать в Индии новые рынки сбыта для продукции пермского бизнеса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на следующей неделе посетит с рабочим визитом Индию. Цель поездки — поиск новых рынков сбыта для пермского бизнеса и налаживание промкооперации.

«На следующей неделе индийские города Дели и Мумбаи с рабочим визитом посетит делегация правительства края во главе с губернатором Дмитрием Махониным. Основная цель — поддержка пермских предприятий в освоении новых рынков, обеспечение логистических связей, развитие промышленной кооперации с партнерами из дружественных стран», — пишет издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Получить оперативный комментарий в пресс-службе главы региона не удалось, URA.RU направило запрос.

Ожидается, что в состав зарубежной делегации войдут руководители более 10 компаний Пермского края, занятых в отраслях машиностроения, металлообработки и промышленной химии. В ходе рабочего визита руководством региона запланировано подписание соглашений о поставках оборудования.

В 2022 году глава Прикамья побывал в Узбекистане. Итогом визита стала договоренность увеличения поставок из Пермского края в эту страну минеральных удобрений, кабеля, бумаги и изделий отрасли машиностроения. Также руководство региона побывало в Беларуси и в Казахстане, где приняло участие в международных выставках.