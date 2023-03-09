На центральной площади Нижневартовска неизвестные устроили массовую драку. Видео 10 марта 2023 в 20:52 Размер текста - 17 + В Нижневартовске сообщили о массовой драке на площади Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) неизвестные устроили массовую драку на площади Нефтяников. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия». «Улица Омская — проспект Победы. Массовая драка», — указано в публикации. По словам автора сообщения, несколько полицейских машин оцепили площадь. Точное число участников беспорядков неизвестно. Другой нижневартовский telegram-канал, «Типичный краб», уточняет, что один из молодых людей напал на сотрудника ГИБДД. В полиции Нижневартовска не ответили на звонок корреспондента агентства. В ведомство направлен запрос, ответ на него на момент публикации не поступил. В Нижневартовске (ХМАО) неизвестные устроили массовую драку на площади Нефтяников. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия». «Улица Омская — проспект Победы. Массовая драка», — указано в публикации. По словам автора сообщения, несколько полицейских машин оцепили площадь. Точное число участников беспорядков неизвестно. Другой нижневартовский telegram-канал, «Типичный краб», уточняет, что один из молодых людей напал на сотрудника ГИБДД. В полиции Нижневартовска не ответили на звонок корреспондента агентства. В ведомство направлен запрос, ответ на него на момент публикации не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям