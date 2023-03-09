09 марта 2023

На центральной площади Нижневартовска неизвестные устроили массовую драку. Видео

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Праздничный концерт в Президентском Кадетском Училище посвященный 23 февраля. Тюмень, драка, война, показательные выступления, агрессия
В Нижневартовске сообщили о массовой драке на площади Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестные устроили массовую драку на площади Нефтяников. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия».

«Улица Омская — проспект Победы. Массовая драка», — указано в публикации.

По словам автора сообщения, несколько полицейских машин оцепили площадь. Точное число участников беспорядков неизвестно. Другой нижневартовский telegram-канал, «Типичный краб», уточняет, что один из молодых людей напал на сотрудника ГИБДД.

В полиции Нижневартовска не ответили на звонок корреспондента агентства. В ведомство направлен запрос, ответ на него на момент публикации не поступил.

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В Нижневартовске (ХМАО) неизвестные устроили массовую драку на площади Нефтяников. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия». «Улица Омская — проспект Победы. Массовая драка», — указано в публикации. По словам автора сообщения, несколько полицейских машин оцепили площадь. Точное число участников беспорядков неизвестно. Другой нижневартовский telegram-канал, «Типичный краб», уточняет, что один из молодых людей напал на сотрудника ГИБДД. В полиции Нижневартовска не ответили на звонок корреспондента агентства. В ведомство направлен запрос, ответ на него на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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