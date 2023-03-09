В Нижневартовске сообщили о массовой драке на площади
В Нижневартовске (ХМАО) неизвестные устроили массовую драку на площади Нефтяников. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия».
«Улица Омская — проспект Победы. Массовая драка», — указано в публикации.
По словам автора сообщения, несколько полицейских машин оцепили площадь. Точное число участников беспорядков неизвестно. Другой нижневартовский telegram-канал, «Типичный краб», уточняет, что один из молодых людей напал на сотрудника ГИБДД.
В полиции Нижневартовска не ответили на звонок корреспондента агентства. В ведомство направлен запрос, ответ на него на момент публикации не поступил.
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