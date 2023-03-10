В Березниках избили школьницу и забрали 30 рублей

В Березниках ищут свидетелей избиения девочки возле школы №7 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Березниках Пермского края неизвестные подростки днем возле школы №7 избили 10-летнюю девочку и забрали у нее 30 рублей, которые родители дали на проезд. Об этом рассказала мама школьницы Вера Башкирова.

«В пятницу днем дочь вышла из школы и пошла к остановке. Сзади напали трое мальчиков лет 13—15, побили и забрали деньги. У нее было всего 30 рублей на проезд. Говорит, выскочили со стороны мусорки, повалили, побили и убежали в ту же сторону. Дочь их не знает, в школе ни разу не видела», — рассказала 59.RU мать пострадавшей школьницы.

По ее словам, дочь с ушибами и синяками сейчас находится в больнице. Ребенку сделали КТ и положили на обследование. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Сообщение о происшествии к ним поступило из медучреждения 10 марта. «В настоящее время сотрудниками ПДН проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали в правоохранительных органах.