Крупный силовик из ХМАО стал начальником УМВД Хабаровского края

Замначальника УМВД по ХМАО Шабашов назначен руководить полицией Хабаровского края

Андрей Шабашов стал начальником УМВД Хабаровского края (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель начальника УМВД по ХМАО Андрей Шабашов указом президента РФ Владимира Путина назначен на должность начальника УМВД Хабаровского края. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей четырех территориальных органов МВД России. Указом Президента Российской Федерации полковник полиции Дмитрий Остапенко назначен начальником Управления МВД России по Архангельской области, генерал-майор полиции Александр Прядко — министром внутренних дел по Республике Башкортостан, полковник полиции Павел Серов — начальником Управления МВД России по Вологодской области, полковник полиции Андрей Шабашов — начальником Управления МВД России по Хабаровскому краю», — сообщение Ирины Волк приводит telegram-канал « МВД МЕДИА ».

Владимир Колокольцев поставил перед новыми руководителями задачу обеспечить защиту регионов от антикоррупционных преступлений, также он указал на важность принятия дополнительных мер профилактики рецидивной преступности. Министр отметил большой опыт и заслуги вновь назначенных руководителей в охране правопорядка.

Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Шабашов ожидает перевода на генеральскую должность на Дальний Восток. По информации инсайдера агентства, полковник ждал, пока президент РФ Владимир Путин подпишет соответствующий указ.