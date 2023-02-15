15 февраля 2023
14 февраля 2023

Крупный силовик из ХМАО ждет назначения на генеральскую должность на Дальний Восток

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В ХМАО полковник полиции Шабашов ждет назначения на генеральскую должность Фото:

Заместителя начальника УМВД по ХМАО полковник полиции Андрея Шабашова переводят на генеральскую должность на Дальний Восток. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Шабашов ждет назначения на генеральскую должность на Дальний Восток. Но дело это не быстрое, потому что все идет через указ президента», — сказал источник «Погон» в силовых структурах региона. Инсайдер предполагает, что Шабашов получит должность начальника УМВД по Хабаровскому краю, так как только в этом субъекте дальневосточного федерального округа позиция еще не занята. Временно там исполняет обязанности на данный момент полковник внутренней службы Александр Дреер.

В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Шабашов занимает свой нынешний пост в округе уже около семи лет. До этого он работал начальником полиции в Нягани и Белоярском районе. При этом также занимал пост начальника криминальной милиции ОВД в Урае. А карьеру в силовых структурах начинал в 1992 сотрудником ДПС в Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что во время пандемии коронавируса среди личного состава полиции проводились скрытые проверки и рейды по соблюдению масочного режима. Тогда Шабашов исполнял обязанности главы окружного УМВД.

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Заместителя начальника УМВД по ХМАО полковник полиции Андрея Шабашова переводят на генеральскую должность на Дальний Восток. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Шабашов ждет назначения на генеральскую должность на Дальний Восток. Но дело это не быстрое, потому что все идет через указ президента», — сказал источник «Погон» в силовых структурах региона. Инсайдер предполагает, что Шабашов получит должность начальника УМВД по Хабаровскому краю, так как только в этом субъекте дальневосточного федерального округа позиция еще не занята. Временно там исполняет обязанности на данный момент полковник внутренней службы Александр Дреер. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Шабашов занимает свой нынешний пост в округе уже около семи лет. До этого он работал начальником полиции в Нягани и Белоярском районе. При этом также занимал пост начальника криминальной милиции ОВД в Урае. А карьеру в силовых структурах начинал в 1992 сотрудником ДПС в Курганской области. Ранее URA.RU писало, что во время пандемии коронавируса среди личного состава полиции проводились скрытые проверки и рейды по соблюдению масочного режима. Тогда Шабашов исполнял обязанности главы окружного УМВД.
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