«Газель» въехала в машину дорожно-ремонтной службы
Из-за ДТП, случившимся на Западном обходе Перми, автобус № 80 пустили в объезд. Об этом сообщили в мэрии Перми. Авария произошла в субботу вечером, грузовая «Газель» врезалась в КАМАЗ.
«Автобус № 80 частично курсирует через Кондратово в направлении ДДК имени Кирова», — рассказали в департаменте транспорта администрации Перми. Также об аварии сообщали очевидцы в соцсетях, некоторые пользователи соцсетей делились видео.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю уточнили, что авария произошла около 17:00. Водитель «Газели» столкнулся со стоящим КАМАЗом. По предварительным данным, пострадал один человек.
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