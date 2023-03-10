10 марта 2023

Из-за крупной аварии на Западном обходе изменилось движение автобусов. Видео

Из-за аварии на Западном обходе изменилось движение автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
«Газель» въехала в машину дорожно-ремонтной службы Фото:

Из-за ДТП, случившимся на Западном обходе Перми, автобус № 80 пустили в объезд. Об этом сообщили в мэрии Перми. Авария произошла в субботу вечером, грузовая «Газель» врезалась в КАМАЗ.

«Автобус № 80 частично курсирует через Кондратово в направлении ДДК имени Кирова», — рассказали в департаменте транспорта администрации Перми. Также об аварии сообщали очевидцы в соцсетях, некоторые пользователи соцсетей делились видео.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю уточнили, что авария произошла около 17:00. Водитель «Газели» столкнулся со стоящим КАМАЗом. По предварительным данным, пострадал один человек.

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Из-за ДТП, случившимся на Западном обходе Перми, автобус № 80 пустили в объезд. Об этом сообщили в мэрии Перми. Авария произошла в субботу вечером, грузовая «Газель» врезалась в КАМАЗ. «Автобус № 80 частично курсирует через Кондратово в направлении ДДК имени Кирова», — рассказали в департаменте транспорта администрации Перми. Также об аварии сообщали очевидцы в соцсетях, некоторые пользователи соцсетей делились видео. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю уточнили, что авария произошла около 17:00. Водитель «Газели» столкнулся со стоящим КАМАЗом. По предварительным данным, пострадал один человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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