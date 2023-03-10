Из-за аварии на Западном обходе изменилось движение автобусов

«Газель» въехала в машину дорожно-ремонтной службы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из-за ДТП, случившимся на Западном обходе Перми, автобус № 80 пустили в объезд. Об этом сообщили в мэрии Перми. Авария произошла в субботу вечером, грузовая «Газель» врезалась в КАМАЗ.

«Автобус № 80 частично курсирует через Кондратово в направлении ДДК имени Кирова», — рассказали в департаменте транспорта администрации Перми. Также об аварии сообщали очевидцы в соцсетях, некоторые пользователи соцсетей делились видео.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю уточнили, что авария произошла около 17:00. Водитель «Газели» столкнулся со стоящим КАМАЗом. По предварительным данным, пострадал один человек.