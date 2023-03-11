В Тюмени никто не едет спасать кошку из мусоропровода

В Тюмени убежавшая кошка Кося провалилась в мусоропровод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на улице Республики, 218 в мусоропроводе дома застряла кошка. Вызывали МЧС, но они не едут. Об этом сообщает хозяин питомца в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Животное сбежало из дома пять дней назад, а услышали ее зовы о помощи вечером 11 марта в районе 20:00.

«Сегодня вечером услышали мяуканье, кошка провалилась в щель мусоропровода. Это наше животное, оно убежало из дому пять дней назад. Она [кошка] еще там зовет — мяукает. Ее не увидеть в щели, только рука может залезть, но никак не можем дотянуться», — рассказал о случившемся хозяин кошки.

По словам хозяина кошки, МЧС не едут, а управляющая дома на выходных трубку не берет. Хозяева не знают, что делать.