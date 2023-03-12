Сексолог объяснил, почему женщины хотят интима сильнее обычного. Видео

12 марта 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Сексолог посоветовал партнерам подстраиваться друг под друга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У женщин может быть повышенное желание заниматься сексом, если у них сильная половая конституция (сексуальный темперамент — прим. URA.RU). Об этом рассказал сексолог Евгений Кульгавчук. «Все люди разные и половой темперамент определяет половая конституция, которая у каждого человека своя. Она не меняется на протяжении всей жизни. Есть мужчины как со слабой, так и женщины с сильной половой конституцией», — сказал Евгений Кульгавчук в интервью Пятому каналу. По его словам, иногда у партнеров в паре не совпадает половая конституция, это может стать проблемой. Сексолог отметил, что с этим можно справиться, если научиться подстраиваться друг под друга. Кульгавчук сообщил, что женщины могут проявлять постоянный интерес к интиму, если они прочитали в женских журналах такой совет. Сексолог назвал подобные рекомендации вредными, так как это может привести к сексуальному неврозу и даже расставанию. По его словам, нужно общаться со своим партнером, а не слепо следовать советам. У женщин могут развиться заболевания из-за отсутствия секса, если они переживают по этому поводу, рассказала врач-гинеколог медицинского центра «Кравира» и сексолог Анастасия Акимова. Она сообщила, что женщины могут жить без интимной близости и обходиться мастурбацией.

У женщин может быть повышенное желание заниматься сексом, если у них сильная половая конституция (сексуальный темперамент — прим. URA.RU). Об этом рассказал сексолог Евгений Кульгавчук. «Все люди разные и половой темперамент определяет половая конституция, которая у каждого человека своя. Она не меняется на протяжении всей жизни. Есть мужчины как со слабой, так и женщины с сильной половой конституцией», — сказал Евгений Кульгавчук в интервью Пятому каналу. По его словам, иногда у партнеров в паре не совпадает половая конституция, это может стать проблемой. Сексолог отметил, что с этим можно справиться, если научиться подстраиваться друг под друга. Кульгавчук сообщил, что женщины могут проявлять постоянный интерес к интиму, если они прочитали в женских журналах такой совет. Сексолог назвал подобные рекомендации вредными, так как это может привести к сексуальному неврозу и даже расставанию. По его словам, нужно общаться со своим партнером, а не слепо следовать советам. У женщин могут развиться заболевания из-за отсутствия секса, если они переживают по этому поводу, рассказала врач-гинеколог медицинского центра «Кравира» и сексолог Анастасия Акимова. Она сообщила, что женщины могут жить без интимной близости и обходиться мастурбацией.