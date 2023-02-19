Врач объяснила, когда отсутствие секса у женщин ведет к заболеваниям

Гинеколог Акимова: отсутствие секса влияет на здоровье женщины, если она переживает об этом

20 февраля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Отсутствие секса плохо скажется на здоровье женщины, если она переживает об этом, объяснила Анастасия Акимова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нехватка или отсутствие секса может негативно сказаться на здоровье женщины. Однако заболевания могут возникнуть лишь в том случае, если она переживает об этом, заявила врач-гинеколог медицинского центра «Кравира» и сексолог Анастасия Акимова. «Точных причин развития таких женских заболеваний [из-за нехватки секса], как, например, миома или эндометриоз, не установлено. Определено лишь влияние наследственности и психоэмоциональных факторов. Да, если рассматривать психологический компонент, то переживания женщины за нереализованный репродуктивный потенциал могут сыграть свою роль», — рассказала Анастасия Акимова белорусскому изданию Onliner. По словам специалиста, недостаток или отсутствие секса повлияет на здоровье женщины только в том случае, если она «занимается самоедством», то есть переживает из-за этого. При этом гинеколог отметила, что девушка может спокойно обходиться без интимной близости, доставляя себе оргазм путем мастурбации без участия партнера. Ранее психолог и секс-консультант Барбара Сантини рассказала о пользе женской мастурбации. По ее словам, женщина путем самоудовлетворения может улучшить качество сна благодаря гормонам, которые вырабатываются в процессе. Также эксперт заявила, что мастурбация помогает справиться с болью во время месячных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нехватка или отсутствие секса может негативно сказаться на здоровье женщины. Однако заболевания могут возникнуть лишь в том случае, если она переживает об этом, заявила врач-гинеколог медицинского центра «Кравира» и сексолог Анастасия Акимова. «Точных причин развития таких женских заболеваний [из-за нехватки секса], как, например, миома или эндометриоз, не установлено. Определено лишь влияние наследственности и психоэмоциональных факторов. Да, если рассматривать психологический компонент, то переживания женщины за нереализованный репродуктивный потенциал могут сыграть свою роль», — рассказала Анастасия Акимова белорусскому изданию Onliner. По словам специалиста, недостаток или отсутствие секса повлияет на здоровье женщины только в том случае, если она «занимается самоедством», то есть переживает из-за этого. При этом гинеколог отметила, что девушка может спокойно обходиться без интимной близости, доставляя себе оргазм путем мастурбации без участия партнера. Ранее психолог и секс-консультант Барбара Сантини рассказала о пользе женской мастурбации. По ее словам, женщина путем самоудовлетворения может улучшить качество сна благодаря гормонам, которые вырабатываются в процессе. Также эксперт заявила, что мастурбация помогает справиться с болью во время месячных.