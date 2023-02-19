19 февраля 2023

Врач объяснила, когда отсутствие секса у женщин ведет к заболеваниям

Гинеколог Акимова: отсутствие секса влияет на здоровье женщины, если она переживает об этом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, чиновница, чиновник, голикова татьяна, феминизм, туфли
Отсутствие секса плохо скажется на здоровье женщины, если она переживает об этом, объяснила Анастасия Акимова Фото:

Нехватка или отсутствие секса может негативно сказаться на здоровье женщины. Однако заболевания могут возникнуть лишь в том случае, если она переживает об этом, заявила врач-гинеколог медицинского центра «Кравира» и сексолог Анастасия Акимова.

«Точных причин развития таких женских заболеваний [из-за нехватки секса], как, например, миома или эндометриоз, не установлено. Определено лишь влияние наследственности и психоэмоциональных факторов. Да, если рассматривать психологический компонент, то переживания женщины за нереализованный репродуктивный потенциал могут сыграть свою роль», — рассказала Анастасия Акимова белорусскому изданию Onliner.

По словам специалиста, недостаток или отсутствие секса повлияет на здоровье женщины только в том случае, если она «занимается самоедством», то есть переживает из-за этого. При этом гинеколог отметила, что девушка может спокойно обходиться без интимной близости, доставляя себе оргазм путем мастурбации без участия партнера.

Ранее психолог и секс-консультант Барбара Сантини рассказала о пользе женской мастурбации. По ее словам, женщина путем самоудовлетворения может улучшить качество сна благодаря гормонам, которые вырабатываются в процессе. Также эксперт заявила, что мастурбация помогает справиться с болью во время месячных.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Нехватка или отсутствие секса может негативно сказаться на здоровье женщины. Однако заболевания могут возникнуть лишь в том случае, если она переживает об этом, заявила врач-гинеколог медицинского центра «Кравира» и сексолог Анастасия Акимова. «Точных причин развития таких женских заболеваний [из-за нехватки секса], как, например, миома или эндометриоз, не установлено. Определено лишь влияние наследственности и психоэмоциональных факторов. Да, если рассматривать психологический компонент, то переживания женщины за нереализованный репродуктивный потенциал могут сыграть свою роль», — рассказала Анастасия Акимова белорусскому изданию Onliner. По словам специалиста, недостаток или отсутствие секса повлияет на здоровье женщины только в том случае, если она «занимается самоедством», то есть переживает из-за этого. При этом гинеколог отметила, что девушка может спокойно обходиться без интимной близости, доставляя себе оргазм путем мастурбации без участия партнера. Ранее психолог и секс-консультант Барбара Сантини рассказала о пользе женской мастурбации. По ее словам, женщина путем самоудовлетворения может улучшить качество сна благодаря гормонам, которые вырабатываются в процессе. Также эксперт заявила, что мастурбация помогает справиться с болью во время месячных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...