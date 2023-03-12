Полиция Молдавии обвинила российские спецслужбы в организации беспорядков

12 марта 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

В Молдавии прошли протесты Фото: Вениамин Демидецкий / ТАСС Молдавия обвиняет спецслужбы РФ в организации массовых беспорядков в ходе митинга в Кишеневе. Об этом заявил глава IGP (полиция Молдавии) Виорел Черняуцяну. По его мнению, провокаторам специально платили деньги. «К дестабилизирующим действиям в Республике Молдова во время протестов, в том числе и сегодня, причастны спецслужбы Российской Федерации. Наш агент под прикрытием вступил в непосредственный контакт с лицом из РФ, представившимся под псевдонимом Майан Санду, которое руководило действиями с другим лицом, имеющим гражданство Республики Молдова и Российской Федерации, но проживающим в России», — приводит заявление Виорел Чернэуцяну молдавский телеканал Publika TV . По его словам, были созданы несколько групп, которые провоцировали полицию во время акций. Координацией якобы занимался гражданин РФ. Таким провокаторам платили до десяти тысяч долларов, заявил Черняуцяну. В Молдавии 12 марта проходит антиправительственный протест в Кишеневе, в ходе которого произошло столкновение митингующих с полицией. Правоохранители перестали выпускать людей из населенных пунктов, чтобы протестующие не смогли поехать в Кишенев на акцию. Из-за этого недовольные начали перекрывать трассы, передает «Царьград».

Молдавия обвиняет спецслужбы РФ в организации массовых беспорядков в ходе митинга в Кишеневе. Об этом заявил глава IGP (полиция Молдавии) Виорел Черняуцяну. По его мнению, провокаторам специально платили деньги. «К дестабилизирующим действиям в Республике Молдова во время протестов, в том числе и сегодня, причастны спецслужбы Российской Федерации. Наш агент под прикрытием вступил в непосредственный контакт с лицом из РФ, представившимся под псевдонимом Майан Санду, которое руководило действиями с другим лицом, имеющим гражданство Республики Молдова и Российской Федерации, но проживающим в России», — приводит заявление Виорел Чернэуцяну молдавский телеканал Publika TV. По его словам, были созданы несколько групп, которые провоцировали полицию во время акций. Координацией якобы занимался гражданин РФ. Таким провокаторам платили до десяти тысяч долларов, заявил Черняуцяну. В Молдавии 12 марта проходит антиправительственный протест в Кишеневе, в ходе которого произошло столкновение митингующих с полицией. Правоохранители перестали выпускать людей из населенных пунктов, чтобы протестующие не смогли поехать в Кишенев на акцию. Из-за этого недовольные начали перекрывать трассы, передает «Царьград».