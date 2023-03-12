Отец пятерых детей из Челябинской области пожаловался Бастрыкину на долги по зарплате

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу многодетного отца из Челябинской области, который несколько месяцев не получал зарплату. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
«В информационный центр СКР поступило адресованное председателю СК Александру Ивановичу Бастрыкину обращение жителя Челябинской области. С июня по август прошлого года мужчина работал водителем в ООО „Гранщебресурс“, однако заработная плата в полном объеме ему до сих пор не выплачена, что затрудняет материальное положение заявителя, воспитывающего пятерых несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении СКР.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки жалобы заявителя. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.
Ранее в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) работники закрытого за многомиллионные долги муниципального перевозчика пожаловались Александру Бастрыкину на долги. Сотрудники предприятия получили расчетные листки, но выплаты так и не увидели.
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