12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Отец пятерых детей из Челябинской области пожаловался Бастрыкину на долги по зарплате

Бастрыкин поручил проверить жалобу многодетного челябинца на невыплату зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетный челябинец до сих пор не получил зарплату за июнь—август 2022 года Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу многодетного отца из Челябинской области, который несколько месяцев не получал зарплату. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«В информационный центр СКР поступило адресованное председателю СК Александру Ивановичу Бастрыкину обращение жителя Челябинской области. С июня по август прошлого года мужчина работал водителем в ООО „Гранщебресурс“, однако заработная плата в полном объеме ему до сих пор не выплачена, что затрудняет материальное положение заявителя, воспитывающего пятерых несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении СКР.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки жалобы заявителя. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) работники закрытого за многомиллионные долги муниципального перевозчика пожаловались Александру Бастрыкину на долги. Сотрудники предприятия получили расчетные листки, но выплаты так и не увидели.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу многодетного отца из Челябинской области, который несколько месяцев не получал зарплату. Об этом сообщила пресс-служба СКР. «В информационный центр СКР поступило адресованное председателю СК Александру Ивановичу Бастрыкину обращение жителя Челябинской области. С июня по август прошлого года мужчина работал водителем в ООО „Гранщебресурс“, однако заработная плата в полном объеме ему до сих пор не выплачена, что затрудняет материальное положение заявителя, воспитывающего пятерых несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении СКР. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки жалобы заявителя. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР. Ранее в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) работники закрытого за многомиллионные долги муниципального перевозчика пожаловались Александру Бастрыкину на долги. Сотрудники предприятия получили расчетные листки, но выплаты так и не увидели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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