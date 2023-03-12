В ХМАО на АЗС выросли цены на топливо

13 марта 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

В ХМАО подорожал бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО на АЗС за последнюю неделю выросли цены на топливо. Автомобилисты заметили, что стоимость бензина повысилась на несколько рублей. «На прошлой неделе на самой дешевой заправке у Мегиона литр АИ-92 стоил 33 рубля, на этой неделе подорожал на 1,3 рубля. В Нижневартовске сейчас цена бензина составляет минимум 43, что на несколько рублей больше, чем в конце февраля», — отметил автомобилист из Нижневартовска. Повышение цены подтверждает «Региональный аналитический центр». По данным на сайте департамента экономразвития, за последнюю неделю выросла средняя цена на бензин 92-й и 95-й марки в Югорске и Нижневартовском районе. В Нижневартовском районе средняя цена за литр АИ-92 составила 42,87 рублей, АИ-95 — 45,51 руб, а в Югорске — 47,25 и 51,19 соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нашли заправки с самым дешевым топливом. Они расположены в Нижневартовском районе и в Ханты-Мансийске.

В ХМАО на АЗС за последнюю неделю выросли цены на топливо. Автомобилисты заметили, что стоимость бензина повысилась на несколько рублей. «На прошлой неделе на самой дешевой заправке у Мегиона литр АИ-92 стоил 33 рубля, на этой неделе подорожал на 1,3 рубля. В Нижневартовске сейчас цена бензина составляет минимум 43, что на несколько рублей больше, чем в конце февраля», — отметил автомобилист из Нижневартовска. Повышение цены подтверждает «Региональный аналитический центр». По данным на сайте департамента экономразвития, за последнюю неделю выросла средняя цена на бензин 92-й и 95-й марки в Югорске и Нижневартовском районе. В Нижневартовском районе средняя цена за литр АИ-92 составила 42,87 рублей, АИ-95 — 45,51 руб, а в Югорске — 47,25 и 51,19 соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нашли заправки с самым дешевым топливом. Они расположены в Нижневартовском районе и в Ханты-Мансийске.