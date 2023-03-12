12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Сыну олигарха из ХМАО огласили приговор из-за смерти женщины в ночном клубе

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо условного срока мужчина заплатит штраф в полмиллиона рублей Фото:

Сыну известного бизнесмена ХМАО Семену Копайгоре вынесли приговор из-за смерти женщины в его ночном клубе Gallery Club. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сургутского городского суда.

«Семена Копайгору признали виновным по статье выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года. Наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года», — сообщили в суде.

Кроме этого, Копайгоре два с половиной года запрещено занимать руководящие должности. Также он должен заплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.

В 2018 году на посетительницу клуба Gallery Club упали телеэкраны и поддерживающая их конструкция. Потерпевшая погибла на месте до приезда скорой помощи. По версии следствия, Копайгора знал, что установка телеэкранов опасна, но все равно произвел ее. В 2021 году суд приговорил его к трем годам условно, но родители потерпевшей опротестовали приговор. При новом разбирательстве прокуратура требовала для сына олигарха из ХМАО пять лет тюрьмы.

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Сыну известного бизнесмена ХМАО Семену Копайгоре вынесли приговор из-за смерти женщины в его ночном клубе Gallery Club. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сургутского городского суда. «Семена Копайгору признали виновным по статье выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года. Наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года», — сообщили в суде. Кроме этого, Копайгоре два с половиной года запрещено занимать руководящие должности. Также он должен заплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. В 2018 году на посетительницу клуба Gallery Club упали телеэкраны и поддерживающая их конструкция. Потерпевшая погибла на месте до приезда скорой помощи. По версии следствия, Копайгора знал, что установка телеэкранов опасна, но все равно произвел ее. В 2021 году суд приговорил его к трем годам условно, но родители потерпевшей опротестовали приговор. При новом разбирательстве прокуратура требовала для сына олигарха из ХМАО пять лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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