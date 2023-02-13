Прокуратура требует для сына олигарха из ХМАО пять лет тюрьмы за гибель женщины в клубе

При этом адвокат Копайгоры просит о полной отмене наказания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура настаивает на пяти годах лишения свободы для бизнесмена Семена Копайгоры, сына сургутского олигарха Андрея Копайгоры. Его обвиняют в смерти 35-летней Татьяны Прохоренко в его караоке-клубе Gallery Club. Об этом URA.RU рассказал юрист, принимающий участие в процессе и попросивший об анонимности.

«Государственный обвинитель, прокуратура, запрашивает пять лет тюрьмы. Также выступил защитник и сказал, что в действиях Копайгоры усматривается другая статья — причинение смерти по неосторожности. Он попросил прекратить дело из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, так как статья относится к категории небольшой тяжести», — сказал юрист.

Он добавил, что сейчас Копайгора готовится выступить с речью на прениях сторон, которое пройдет 3 марта. После этого суд будет принимать решение. В прокуратуре ХМАО журналисту агентства подтвердили, что гособвинитель настаивает на пяти годах лишения свободы для Копайгоры. «Прокуратура ориентировала суд на назначение наказания в виде 5 лет лишения свободы», — сказали в прокуратуре.

В июне 2018 года на отмечавшую свое 35-летие посетительницу клуба Gallery Club упали телеэкраны и поддерживающая их конструкция. Потерпевшая погибла на месте до приезда скорой помощи. По версии следствия, Копайгора знал, что установка телеэкранов опасна, но все равно произвел ее. Летом 2021 суд признал владельца заведения виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. С наказанием не согласились родителей потерпевшей, они обжаловали приговор. После этого суд ХМАО отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.