Уникальный образовательный проект стартовал в Екатеринбурге

13 марта 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Акция проходит для учащихся психолого-педагогических классов (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге стартовала Всероссийская акция «Ученые — в школы». Команда из 11 преподавателей Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) проведет ряд лекций для учащихся психолого-педагогических классов Свердловской области. Мероприятие проходит в стенах школы № 61, передает корреспондент URA.RU с места события. «Ученые прочитают школьникам цикл лекций о новых открытиях в области психологии, педагогики, истории, биологии, цифровизации. Они ответят на вопросы и дадут рекомендации по саморазвитию», — поделился журналист агентства. Акция «Ученые — в школы» организована российским обществом «Знание» совместно с Минпросвещения России и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах. Акция проходит с начала февраля до конца марта в учебных заведениях по всей России.

В Екатеринбурге стартовала Всероссийская акция «Ученые — в школы». Команда из 11 преподавателей Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) проведет ряд лекций для учащихся психолого-педагогических классов Свердловской области. Мероприятие проходит в стенах школы № 61, передает корреспондент URA.RU с места события. «Ученые прочитают школьникам цикл лекций о новых открытиях в области психологии, педагогики, истории, биологии, цифровизации. Они ответят на вопросы и дадут рекомендации по саморазвитию», — поделился журналист агентства. Акция «Ученые — в школы» организована российским обществом «Знание» совместно с Минпросвещения России и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах. Акция проходит с начала февраля до конца марта в учебных заведениях по всей России.