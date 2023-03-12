12 марта 2023
11 марта 2023

Уникальный образовательный проект стартовал в Екатеринбурге

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Акция проходит для учащихся психолого-педагогических классов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге стартовала Всероссийская акция «Ученые — в школы». Команда из 11 преподавателей Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) проведет ряд лекций для учащихся психолого-педагогических классов Свердловской области. Мероприятие проходит в стенах школы № 61, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Ученые прочитают школьникам цикл лекций о новых открытиях в области психологии, педагогики, истории, биологии, цифровизации. Они ответят на вопросы и дадут рекомендации по саморазвитию», — поделился журналист агентства.

Акция «Ученые — в школы» организована российским обществом «Знание» совместно с Минпросвещения России и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах. Акция проходит с начала февраля до конца марта в учебных заведениях по всей России.

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В Екатеринбурге стартовала Всероссийская акция «Ученые — в школы». Команда из 11 преподавателей Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) проведет ряд лекций для учащихся психолого-педагогических классов Свердловской области. Мероприятие проходит в стенах школы № 61, передает корреспондент URA.RU с места события. «Ученые прочитают школьникам цикл лекций о новых открытиях в области психологии, педагогики, истории, биологии, цифровизации. Они ответят на вопросы и дадут рекомендации по саморазвитию», — поделился журналист агентства. Акция «Ученые — в школы» организована российским обществом «Знание» совместно с Минпросвещения России и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах. Акция проходит с начала февраля до конца марта в учебных заведениях по всей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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