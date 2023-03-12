Пермяка, виновного в смертельном ДТП с тремя жертвами, отправили в колонию

13 марта 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

ДТП произошло 24 сентября на площади Карла Маркса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяка, виновного в смертельном ДТП с тремя жертвами, приговорили к 3,5 года колонии-поселения. Авария произошла 24 сентября 2022 года на остановке «Площадь Карла Маркса». В ней погибли три женщины. Еще одна получила травмы. «Судья приговорила 70-летнего пенсионера МВД Сергея Ощепкова к 3,5 годам колонии-поселения. По решению Свердловского районного суда он также должен выплатить компенсации морального и материального вреда единственной выжившей в ДТП Анне Авериной на сумму 780 тысяч рублей. Также родным двух погибших нужно будет выплатить в общей сумме почти 1,5 млн рублей», — сообщили Properm.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что, по данным следствия, 70-летний водитель в день аварии находился в болезненном состоянии. Из-за этого он не справился с управлением и въехал в остановку.

Пермяка, виновного в смертельном ДТП с тремя жертвами, приговорили к 3,5 года колонии-поселения. Авария произошла 24 сентября 2022 года на остановке «Площадь Карла Маркса». В ней погибли три женщины. Еще одна получила травмы. «Судья приговорила 70-летнего пенсионера МВД Сергея Ощепкова к 3,5 годам колонии-поселения. По решению Свердловского районного суда он также должен выплатить компенсации морального и материального вреда единственной выжившей в ДТП Анне Авериной на сумму 780 тысяч рублей. Также родным двух погибших нужно будет выплатить в общей сумме почти 1,5 млн рублей», — сообщили Properm.ru. Ранее URA.RU рассказывало, что, по данным следствия, 70-летний водитель в день аварии находился в болезненном состоянии. Из-за этого он не справился с управлением и въехал в остановку.